GfK - Aussicht auf Lockerungen hellt Verbraucherlaune auf

Berlin (Reuters) - Erste Corona-Lockerungen und die Aussicht auf eine bessere Konjunktur stimmen die Verbraucher in Deutschland etwas optimistischer.

Die Nürnberger GfK-Marktforscher sagen in ihrem Konsumklima-Barometer für Juni einen Anstieg um 1,6 auf minus 7,0 Punkte voraus. Von Reuters befragte Experten hatten sogar mit einem Zuwachs auf minus 5,2 Zähler gerechnet. "Wir lassen die dritte Welle mehr und mehr hinter uns", erklärte GfK-Fachmann Rolf Bürkl am Donnerstag. Die Corona-Inzidenzen fielen und auch beim Impfen gebe es große Fortschritte. Das lasse auf mehr Öffnungen und eine Abkehr vom strengen Lockdown hoffen. "Dies beflügelt momentan in erster Linie den Konjunkturoptimismus und sorgt für konjunkturelle Aufbruchstimmung."

Von der besser laufenden Wirtschaft dürfte in der zweiten Jahreshälfte auch die Konsumstimmung mehr profitieren, betonten die Forscher. Der Teilindex für die Konjunkturerwartung der Verbraucher kletterte in der Mai-Umfrage unter rund 2000 Menschen auf den höchsten Wert seit März 2018. Sie beurteilten auch ihre künftige finanzielle Lage besser. "Die Lockerungen beziehungsweise Öffnungen - so zum Beispiel in der Gastronomie und Hotellerie - werden eine Reihe von Beschäftigten aus der Kurzarbeit führen", hieß es. Damit steige auch die Hoffnung auf eine besseres Einkommen.

Die Bereitschaft der Verbraucher zur Anschaffung teurerer Güter wie etwa Autos, Möbel, Elektronikgeräte oder Kanus hat zuletzt abgenommen. Grund dafür dürfte laut GfK sein, dass trotz Lockerungen bestimmter Konsum - etwa bei Dienstleistern - noch nicht oder nur begrenzt möglich ist. Allerdings haben viele Deutsche im Lockdown deutlich weniger Geld ausgegeben als sonst und deshalb viel auf der hohen Kante, um Nachholbedarf künftig zu decken. Die Sparquote der privaten Haushalte schnellte im ersten Quartal auf den Rekordwert von 23,2 Prozent. Im Schnitt der vergangenen zwei Jahrzehnte lag die Quote - also der gesparte Anteil am verfügbaren Einkommen - zwischen neun und elf Prozent.