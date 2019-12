GfK gibt neue Zahlen zur Konsumlaune bekannt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK veröffentlicht am Freitag (08.00 Uhr) aktuelle Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland. Der von der GfK monatlich ermittelte Konsumklima-Index war im Dezember leicht um 0,1 Zähler auf 9,7 Punkte gestiegen. Der private Konsum erwies sich in den vergangenen Monaten als wichtige Stütze der schwächelnden Konjunktur.

Für die monatliche Studie befragt die GfK jeweils 2000 Bürger. Das Konsumklima bezieht sich nicht nur auf die Ausgaben im Einzelhandel, sondern umfasst auch Mieten, Reisen und Gesundheit./mac/DP/nas