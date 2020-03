GfK - Konsumklima wegen Corona trübe wie seit Finanzkrise nicht mehr

Berlin (Reuters) - Die Viruskrise drückt die Verbraucherstimmung in Deutschland auf das niedrigste Niveau seit der Weltfinanzkrise.

Für April prognostizierten die Marktforscher der GfK am Donnerstag einen Rückgang ihres Konsumklima-Barometers um 5,6 Zähler auf 2,7 Punkte. Niedriger war der Wert zuletzt im Mai 2009. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 7,1 Punkte erwartet. Der starke Anstieg der Infektionen und die damit einhergehenden Beschränkungen hätten zu dem plötzlichen Einbruch geführt, so die Erklärung der Nürnberger Forscher. "Das Coronavirus hat massive Auswirkungen auf die Verbraucherstimmung in Deutschland", sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl: "Handel, Hersteller und Dienstleister müssen sich auf eine Rezession einstellen. Wie schwer diese ausfällt, wird letztlich davon abhängen, wann die Wirtschaft wieder in eine Art Normalität zurückfindet."

Die Verbraucher sehen laut GfK wirtschaftlich "sehr schwierige Zeiten" auf Deutschland zukommen. Das Barometer für die Konjunkturerwartung büßte aktuell 20,4 Zähler ein und rutschte auf minus 19,2 Punkte. Ein niedrigerer Wert wurde zuletzt im August 2012 gemessen. Auch die Bereitschaft zur Anschaffung teurer Güter wie etwa Möbel und Autos ging in der Krise deutlich zurück: Das entsprechende Barometer fiel auf 31,4 Punkte von 53,6 Zählern im Februar. "Auf den Handel insgesamt werden schwere Zeiten zukommen", so das Fazit der GfK.

Allerdings habe die Viruskrise dem Lebensmitteleinzelhandel Ende Februar noch einen Umsatzsprung beschert - wegen Hamsterkäufen: "Dieser Trend wird auch im März und unter Umständen in den Folgemonaten anhalten". Die "Stilllegung" des öffentlichen Lebens führe auch zu einer Verlagerung des Außer-Haus-Konsums in den privaten Bereich und lasse die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr steigen, so GfK-Handelsexperte Robert Kecskes: "Mittel- und langfristig wird sich auch der Lebensmitteleinzelhandel auf die wirtschaftlich unsichere Lage der Konsumenten einstellen müssen."