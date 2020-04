GfK stellt Studie zur Verbraucherstimmung vor: Einbruch erwartet

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland dürfte unter der Corona-Krise massiv gelitten haben. Das Nürnberger Forschungsinstitut GfK stellt am Donnerstag (08.00 Uhr) ihre Konsumklima-Prognose für Mai vor - basierend auf einer Erhebung in den ersten beiden April-Wochen, als die Krise mit Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen bereits voll gegriffen hatte.

Für die monatliche Studie befragt die GfK jeweils 2000 Menschen in Deutschland. Schon bei der zurückliegenden Prognose vor einem Monat hatte es einen erheblichen Rückgang bei der Verbraucherstimmung auf einen Indexwert von 2,7 für April gegeben - ein Niveau, das zuvor nur in der Finanzkrise 2009 erreicht worden war./dm/DP/jha