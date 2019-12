GfK - Verbraucherstimmung gibt etwas nach - Kauflaune bleibt aber gut

Berlin (Reuters) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland bleibt auch zu Beginn des neuen Jahres gut.

Das prognostizieren die Nürnberger Marktforscher der GfK nach einer Umfrage unter 2000 Verbrauchern. Das daraus ermittelte Konsumklima-Barometer für Januar sank zwar leicht um 0,1 auf 9,6 Punkte, bleibt aber auf gutem Niveau. "Die Verbraucher lassen sich ihre Kauflaune bislang nicht verderben", sagte GfK-Experte Rolf Bürkl am Freitag. Die Konsumenten beurteilten sowohl die Konjunktur- als auch ihre Einkommensaussichten etwas schlechter als zuletzt, sind aber vermehrt zu größeren Ausgaben bereit.

"Eine wichtige Stütze erfährt die Anschaffungsneigung dabei durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank", sagte Bürkl dazu. "Drohende Strafzinsen für Geldanlagen haben die Sparneigung auf ein neues Allzeit-Tief stürzen lassen und machen das Sparen wenig attraktiv."

"WIE EIN DAMOKLESSCHWERT"

Die Konjunkturerwartungen gaben hingegen nach. "Bei den Verbrauchern hat sich zuletzt offenbar der Eindruck verstärkt, dass sich die deutsche Konjunktur spürbar abschwächen wird", erklärte die GfK. Handelskonflikte und schwächere Weltkonjunktur hingen "wie ein Damoklesschwert über der Exportnation Deutschland". Das dürfte die Angst vor Jobverlust in den exportorientierten Industrien und bei deren Zulieferern steigen lassen.

Die Einkommenserwartungen wurden sogar so negativ bewertet wie seit über sechs Jahren nicht mehr. Das Niveau sei immer noch recht gut, was mit der Rekordbeschäftigung zu tun haben dürfte. "Meldungen über personelle Anpassungen in einigen Industriebereichen, wie der Automobilindustrie und deren Zulieferern, lassen aber den Einkommensoptimismus schwinden", erklärte die GfK.