GIE beschafft 1,1 Milliarden Dollar für Global Project Fund V

EIG Global Energy Partners („EIG“) gab heute den erfolgreichen Abschluss des EIG Global Project Fund V („GPF V“ oder der „Fonds“) mit Gesamtzusagen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar bekannt – und somit fast 50 % mehr als das Ziel des Fonds von 750 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus hat EIG weitere 1,5 Milliarden US-Dollar an Zusagen in Form von separat verwalteten Konten eingeworben, die zusammen mit dem GPF V investiert werden. Insgesamt hat EIG seit dem ersten Abschluss des GPF V im Juli 2019 Zusagen in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar für seine Direct Lending-Strategie eingeworben. Der GPF V ist eine Fortsetzung der EIG-Plattform für Direktdarlehen im Energie- und Infrastrukturbereich, die auf globaler Basis in den gesamten Komplex Energie, Midstream, Strom, erneuerbare Energien und Infrastruktur investiert. Mehr als 70 % der Kapitalzusagen der Strategie stammen von Investoren mit Sitz außerhalb der USA, was den globalen Charakter des Geschäfts von EIG widerspiegelt.

R. Blair Thomas, CEO von EIG, kommentierte: „Wir freuen uns, den GPF V mit der anhaltenden Unterstützung unserer anspruchsvollen globalen Investorenbasis abschließen zu können. Unser Erfolg bei der Mittelbeschaffung im derzeitigen Umfeld ist ein starker Beweis für das anhaltende Vertrauen unserer Investoren in unsere Fähigkeit, attraktive Gelegenheiten in der gesamten globalen Energie- und Infrastruktur-Wertschöpfungskette zu erkennen und umzusetzen. Kapital ist Sauerstoff für die Energieindustrie, und der GPF V ist bereit, zur Deckung des starken Kapitalbedarfs von Energie- und Infrastrukturprojekten beizutragen. In einer Zeit gewaltiger Umwälzungen sind wir mit unseren bewährten Fähigkeiten zur Kapitalbeschaffung und -generierung und unserer globalen Plattform gut für die Zukunft gerüstet.“

Randy Wade, President von EIG, ergänzte: „Mit dem GPF V kann GIE auf seiner 20-jährigen Erfolgsgeschichte in der Direktfinanzierung aufbauen. Angesichts der hohen Kapitalnachfrage und des Rückgangs vieler traditioneller Kapitalquellen sucht der Fonds nach Gelegenheiten beim globalen Übergang weg von traditionellen Kohlenwasserstoffen hin zu einer nachhaltigeren Energieerzeugung. Wir sind der Meinung, dass unser spezialisierter Ansatz und unser diszipliniertes Underwriting mit Schwerpunkt auf der Sektorvielfalt uns in die Lage versetzen dürfte, weiterhin starke Erträge über Marktzyklen hinweg zu erzielen.“

Der Platzierungsagent von EIG für GPF V war Credit Suisse; Kirkland & Ellis fungierte als Rechtsberater.

EIG Global Energy Partners (EIG) ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energiesektor mit einem verwalteten Vermögen von 22,4 Milliarden US-Dollar (Stand 31. März 2020). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis spezialisiert. In seiner 38-jährigen Geschichte hat EIG über 33,7 Milliarden US-Dollar für den Energiesektor in 360 Projekten oder Unternehmen in 36 Ländern auf sechs Kontinenten bereitgestellt. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington, D.C. mit Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

