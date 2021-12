Giegold: Neues Wirtschaftsministerium zentral bei Europapolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Das neue Klima- und Wirtschaftsministerium soll nach den Worten des designierten Staatssekretärs Sven Giegold eine zentrale Rolle spielen in der deutschen Europapolitik. "Das Wirtschafts- und das Außenministerium koordinieren die Entscheidungsfindung zu vielen wichtigen Fragen zwischen den Ministerien", sagte Giegold am Mittwoch in Berlin. "Damit ist unsere Rolle größer als sie auf dem Papier erscheint."

Giegold ist noch Grünen-Europaabgeordneter und soll in dem um den Bereich Klimaschutz erweiterten Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck für die Bereiche Europa, Mittelstand und Wirtschaftspolitik zuständig sein.

Deutschland hat zwei Ständige Vertreter bei der Europäischen Union in Brüssel, die für unterschiedliche Themenkomplexe zuständig sind und dabei mit ihren Kollegen aus den anderen 26 EU-Staaten zusammenarbeiten. Dabei richten sie sich nach den Vorgaben, die sie von der Bundesregierung bekommen. Dazu müssen die Ministerien in Berlin sich untereinander abstimmen. Diese Koordinierung übernimmt nach den Worten Giegolds das Wirtschaftsministerium für den Themenkomplex, der unter anderem Landwirtschaft, Soziales, Gesundheit, Verkehr, Telekommunikation und Energie umfasst. Das Auswärtige Amt sorgt für die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung unter anderem zu Justiz- und Innenthemen.

Der nächste Jahreswirtschaftsbericht soll laut Giegold bereits in verändertem Format veröffentlicht werden und "schon Elemente eines Jahreswohlstandsberichts" umfassen. SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass der Bericht künftig "neben ökonomischen auch ökologische, soziale und gesellschaftliche Dimensionen des Wohlstands" erfassen soll. Dazu seien im Ministerium bereits Vorarbeiten geleistet worden, sagte Giegold.

Enttäuscht zeigte sich der künftige Staatssekretär, dass im neuen Superministerium unter grüner Führung nur zwei von sieben Staatssekretären Frauen sein sollen. "Natürlich entspricht das nicht unserem Anspruch." Die Entscheidung habe nicht bei ihm gelegen. "Bei den Benennungen der hier im Haus zentralen Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen wird es eine Korrektur geben. Wir haben bei diesen Posten einen ganz deutlichen Männerüberhang, und wir werden versuchen, das zu korrigieren."/hrz/DP/men