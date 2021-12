Giga Carbon Neutrality kündigt Vertrag über 200 Wasserstoff-Lkws und batteriebetriebene Lastkraftwagen und Anlagen in China an, bei dem es sich voraussichtlich um den weltweit größten Einzelflottenauftrag für alternativ angetriebene Nutzfahrzeuge handelt

Giga Carbon Neutrality (GCN), das Unternehmen für saubere Energie und saubere Technologie im Nutzfahrzeugbereich, gab heute bekannt, dass es sich einen Vertrag über die Lieferung von 200 batterieelektrischen Fahrzeugen und mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-Schwerlastkraftwagen und damit zusammenhängenden Anlagen von der Volksregierung von Ejinhoro-Banner, einer Verwaltungseinheit von Ordos in der autonomen Region Innere Mongolei in China, gesichert hat.

Die GCN-Lkws werden im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) und Sunrise Power in einer neuen Produktionsanlage für umweltfreundliche Nutzfahrzeuge in Ordos (China) hergestellt. XCMG ist die Nummer Eins in China und der weltweit drittgrößte Baumaschinenhersteller.

Die Partner planen, 2,3 Milliarden RMB (360 Millionen US-Dollar) zu investieren, um neue Anlagen zu installieren, die umweltfreundliche Nutzfahrzeuge, Wasserstoffantriebssysteme und die zugehörige Ausrüstung für Kunden in China und Asien produzieren. Die neuen Anlagen werden voraussichtlich im Jahr 2023 fertiggestellt, und die ersten 200 Fahrzeuge sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 vom Band rollen.

Im November 2021 gab GCN seine Absicht bekannt, bis Ende 2023 ein umfassendes Sortiment an 21 batterieelektrischen Fahrzeugen und mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen einzuführen. Diese Fahrzeuge werden für ein breites Spektrum an Anwendungsfällen im kommerziellen Sektor konfigurierbar sein. Die ersten Fahrzeuge können nun für die Lieferung im Jahr 2022 bestellt werden.

Marty Wade, CEO von Giga Carbon Neutrality, erläuterte: „Dieser Auftrag ist ein Meilenstein für GCN und das umweltfreundliche Transportwesen. Wir sind der Überzeugung, dass es sich dabei um einen der größten Verträge handelt, der bislang mit einem Unternehmen für batteriebetriebene und mit Wasserstoff betriebene Lkws unterzeichnet wurde, und dass dieser Vertrag CGN zu einem der führenden Lieferanten von mit Wasserstoff betriebenen Nutzfahrzeugen weltweit machen wird.“

Über Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

Giga Carbon Neutrality ist ein Unternehmen für saubere Energie und saubere Technologie im Nutzfahrzeugbereich und unterstützt das Geschäftsmodell „Energy-as-a-Service“ (EaaS), das den Betrieb sauberer, zuverlässiger Fahrzeugflotten für industrielle und gewerbliche Transportunternehmen vereinfacht. Das Portfolio von GCN umfasst batterieelektrische Fahrzeuge und mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenfahrzeuge, entsprechende Infrastruktur für das Speichern, Laden und Tanken sauberer Energieträger sowie spezielle Finanzierungsmöglichkeiten, um den Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge zu unterstützen.

Über Sunrise Power Co Ltd (www.fuelcell.co.cn)

Das im April 2001 gegründete Unternehmen Sunrise Power Co., Ltd. ist die erste Aktiengesellschaft in China, die sich auf die industrielle Nutzung der Brennstoffzellentechnik konzentriert. Das Unternehmen integriert wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, technischen Wandel, Produktfertigung und Mitarbeiterschulung und konzentriert sich hauptsächlich auf Design, Entwicklung, Herstellung und technischen Kundendienst von Wasserstoffbrennstoffzellen-Membranelektroden, Stackmodulen, Systemen und damit in Zusammenhang stehenden Prüfgeräten. Gegenwärtig verfügt das Unternehmen über insgesamt 541 Patentanmeldungen, darunter 4 internationale Patente, und deckt alle Schlüsselmaterialien, Bauteile, Brennstoffzellen-Stacks und Systeme von Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen ab.

Über XCMG (www.xcmg.com)

XCMG ist eine legendäre Marke der Ausrüstungsbranche in China. Die XCMG Gruppe verfügt über eine 78-jährige Erfolgsgeschichte und ist ein multinationales Großunternehmen. Als Nummer Eins der chinesischen Baumaschinenbranche und die weltweite Nummer Drei der gesamten Branche liefert XCMG seine Produkte in über 187 Länder und Regionen.

