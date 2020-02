Gilead Sciences: Das Wettrennen hat begonnen!

Neben die Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Moderna und anderen Pharmaunternehmen buhlen noch viele anderen Konzerne um die Gunst der Anleger und versuchen mit Hochdruck einen Impfstoff gegen das grassierende Corona-Virus zu entwickeln. Dies kann jedoch längere Zeit dauern, trotzdem erhält der Pharmasektor deutlichen Auftrieb, seitdem sich das Virus nun spürbar auf die Wirtschaft negativ auswirkt. Seit Anfang dieser Woche konnte beispielsweise Gilead Sciences um 9,2 Prozent zulegen und steuert dadurch auf die obere Begrenzung der seit 2016 anhaltenden Seitwärtsbewegung um 86,00 US-Dollar zu. Dabei gelang es in diesem Jahr den 50 sowie 200-Wochen-Durchschnitt dynamisch zu überwinden und sich in den Bereich von 75,00 US-Dollar vorzukämpfen. Weitere Gewinne könnten folgen, allerdings ist eine solche Annahme höchst spekulativ, falls ein anderer Konzern das Rennen machen sollte. Geld dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit verteilt werden, die Konzerne werden ohne Staatshilfen auf eigene Kosten kaum ein derart großes Risiko eingehen.

Die lange Lunte auf der aktuellen Wochenkerze von Gilead Sciences spricht von dynamischer Aufbruchsstimmung, oberhalb von 75,00 US-Dollar dürften zunächst die Zwischenstände aus Oktober 2018 bei 79,61 US-Dollar angesteuert werden und schlussendlich die obere Begrenzung der letzten Jahre um 86,00 US-Dollar. Über ein spekulatives Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC6HES ließe sich womöglich eine Rendite-Chance von bis zu 69 Prozent erzielen. Investoren sollten jedoch die extrem hohe Schwankungsbreite in der aktuellen Marktphase mit einrechnen, dies erfordert ein dickes Fell bei rückläufigen Notierungen. Ein Kursrutsch unter 66,55 US-Dollar würde allerdings die Annahme eines Rücksetzers zurück auf den markanten Support um 62,00 US-Dollar befeuern. Mittelfristig relevante Verkaufssignale treten jedoch erst unterhalb von glatt 60,00 US-Dollar auf.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 75,00 // 75,93 // 77,24 // 79,61 // 80,93 // 82,71 US-Dollar Unterstützungen: 73,88 // 71,10 // 69,70 // 67,56 // 66,55 // 65,00 US-Dollar

Wer das Risiko nicht scheut und noch etwas Kleingeld zur Verfügung hat, kann über ein Long-Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC6HES ausgestattet mit einem Hebel von 4,7 auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei Gilead Sciences bis in den Bereich von 86,00 US-Dollar setzen. Die mögliche Rendite beliefe sich dann auf bis zu 69 Prozent, Ziel des Scheins liegt bei 2,49 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von zunächst 66,00 US-Dollar aber nicht überschreiten, das macht einen Ausstiegskurs von 0,63 Euro erforderlich. Zur favorisieren bleiben in der aktuellen Marktphase aber noch kleinere Handelsgrößen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC6HES Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,44 - 1,48 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 64,2108 US-Dollar Basiswert: Gilead Sciences KO-Schwelle: 64,2108 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 74,70 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,49 Euro Hebel: 4,73 Kurschance: + 69 Prozent Börse Frankfurt

