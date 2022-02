Gillette eröffnet den Gillette Cup mit seinen neuesten Gillette Bed Battles, die in Fortnite Creative erstellt sind

Mitglieder der Gillette Gaming Alliance kämpfen in einem Zwei-Tage-Turnier um ein Preisgeld von 25.000 Dollar

Gillette (NYSE:PG), der weltweit führende Experte für die Männerkörperpflege, kündigte heute seine neueste Initiative im Bereich Gaming und E-Sports an, den Gillette Cup. Das zweitägige Turnier beginnt am 3. Februar und wird von E-Sport-Gastgebern und -Kommentatoren wie Alan "Bricey" Brice und Iain Chambers moderiert. Darüber hinaus werden beim Gillette Cup Mitglieder der Gillette Gaming Alliance in den Gillette Bed Battles, einer in Fortnite Creative erstellten Karte, neben Mitgliedern der weltweiten Fortnite-Community antreten. Die Gillette Gaming Alliance, die nun schon in ihr viertes Jahr geht, besteht aus einem Team globaler Streamer, die ausgewählt wurden, um die Marke zu repräsentieren und Inhalte für ein weltweites Publikum zu erstellen.

Gillette Unveils Gillette Cup Featuring its Latest Gillette Bed Battles, Built in Fortnite Creative (Graphic: Business Wire)

Gillette, ein Pionier für Nicht-Gaming-Marken in der E-Sport-Branche, hat im November 2021 die speziell entwickelte Gilette Bed Battles-Karte vorgestellt. Schon in den ersten zwei Wochen wurde die Karte über 250.000 Mal gespielt und hat sich damit als eine der am stärksten wachsenden Kampfkarten im Fortnite-Kreativmodus etabliert. Mitglieder der Gillette Gaming Alliance rund um den Globus gehörten zu den ersten, die das Spiel genießen und spielen konnten, unter ihnen Dr. Lupo (Nordamerika), Elded (Mexiko), Jolavanille (Frankreich), Juansguarnizo (Mexiko) und Ocastrin (Brasilien). Gillette Bed Battles ist derzeit ein Spiel im Solo-Format und wird während des Gillette Cups im Duos-Format gespielt. Nach Abschluss des Turniers wird es wieder im Solo-Format gespielt.

“Gillette ist seit 120 Jahren einer der weltweit renommiertesten Unterstützer von Sport und Athleten, und diese Tradition haben wir in den letzten Jahren in die spannende und schnell wachsende Welt des E-Sports übertragen”, erläutert Gillette-CEO Gary Coombe. “Mit dem Gillette Cup erweitern wir unsere Präsenz in der E-Sport-Community und bieten den Fans neue Erlebnisse und den Zugang, den sie wirklich schätzen.”

Der erste Tag des Gillette Cups konzentriert sich auf die Regionalausscheidungen, bei denen acht "Duo"-Teams für jede der sechs teilnehmenden Regionen - Frankreich, Deutschland, Italien, Russland, Spanien und das Vereinigte Königreich - mit insgesamt 96 Spielern gegeneinander antreten werden. Alle Teams spielen drei Runden Bed Battles nach einem Ranglisten-Punktesystem, wobei die beiden besten Teams aus jeder Region ins Halbfinale einziehen. Am zweiten Tag finden das Halbfinale und das Finale statt, bei denen die 12 aufsteigenden Teams in zwei Sechser-Gruppen aufgeteilt werden und eine Runde spielen. Die drei besten Duos aus jeder Gruppe (also insgesamt sechs Duos) ziehen in das Finale ein, das in drei Runden ausgetragen wird. Das letzte verbliebene Duo wird zum Gillette-Cup-Sieger gekürt und teilt sich ein Preisgeld von 25.000 Dollar.

Zu den Mitgliedern der Gillette Gaming Alliance, die sich mit anderen Fans, Anhängern und Mitgliedern der Esports- und Gaming-Community messen werden, um den allerersten Gewinner des Gillette Cups zu ermitteln, gehören:

“Ich finde es spannend, beim ersten Gillette Cup dabei zu sein und die Gillette Bed Battles mit meinen Kollegen der Gillette Gaming Alliance zu spielen”, ergänzt Vicens, Mitglied der Gillette Gaming Alliance, Spanien, und Fortnite-E-Sport-Spieler. “Es macht immer Spaß, unseren Fans und Followern neue Inhalte zu präsentieren, und wir freuen uns schon darauf, das Neueste von Gillette kennenzulernen.”

Auf Twitch.tv/Gillette können Sie verfolgen, wie die Mitglieder der Gillette Gaming Alliance den Gillette Cup eröffnen, ihr Bett verteidigen, ihre Strategie perfektionieren und den allerersten Gillette-Cup-Sieger ermitteln.

Außerdem hat Gillette vor Kurzem seinen eigenen Gaming-Kanal @GilletteGaming auf TikTok gestartet, auf dem Highlights von Gillette Gaming Alliance-Mitgliedern und deren Streams zu sehen sind. Schauen Sie unbedingt mal rein!

Weitere Informationen finden Sie hier auf der offiziellen Gillette-Website sowie auf Twitter und Facebook.

*Dies ist ein unabhängig erstelltes Fortnite-Creative-Erlebnis, das nicht von Epic Games, Inc. mitfinanziert, unterstützt oder verwaltet wird.

Über Gillette

Seit über 120 Jahren bietet Gillette Präzisionstechnologie und unübertroffene Leistungsfähigkeit seiner Produkte und verbessert damit die Lebensqualität von über 800 Millionen Verbrauchern in aller Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zur Hautpflege und zum Schutz vor Transpiration bietet Gillette eine breite Produktpalette an, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves, Antitranspirants, Deodorants und Körperpflegemittel. Weitere Informationen und aktuellste Informationen über Gillette finden Sie unter www.gillette.com. Unser gesamtes Produktsortiment finden Sie ebenfalls unter www.gillette.com. Folgen Sie Gillette auch auf Twitter, Facebook und Instagram.

Über Procter & Gamble

P&G bietet Verbrauchern weltweit ein enorm leistungsstarkes Portfolio an vertrauenswürdigen, führenden Qualitätsmarken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® und Whisper®. P&G ist weltweit in rund 70 Ländern tätig. Aktuelle Nachrichten und Informationen über P&G und die Marken des Unternehmens finden Sie unter http://www.pg.com. Weitere Informationen von P&G finden Sie unter www.pg.com/news.

