Gipfel Biden-Putin zu Ende

Genf (Reuters) - Das Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden und dem russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin ist zu Ende.

Das US-Präsidialamt teilte am Mittwoch mit, das Treffen der erweiterten Runde, an der auch andere ranghohe Delegationsmitglieder beteiligt waren, sei um 17.05 Uhr MESZ beendet worden. Daraufhin sei auch der Gipfel geendet. Nur wenig später verließ Biden die Villa La Grange in Genf, dem Ort des Treffens. Der Kreml teilte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax ebenfalls mit, dass das Treffen vorbei sei.

Es war das erste Mal, dass die beiden Präsidenten zusammenkamen seit Bidens Amtsantritt im Januar. Die amerikanisch-russischen Beziehungen sind wegen einer ganzen Reihe von Konfliktthemen so schlecht wie seit dem Ende des Kalten Kriegs nicht mehr.