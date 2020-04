Giuseppe Schlizer neuer Direktor der Vatikan-Finanzaufsicht

ROM (dpa-AFX) - Der Vatikan hat den Wirtschaftswissenschaftler Giuseppe Schlizer zum neuen Direktor der von einem Skandal erschütterten vatikanischen Finanzaufsicht AIF ernannt. Der Italiener Schlizer tritt die Nachfolge von Tommaso Di Ruzza an, der im Herbst 2019 wegen strafrechtlicher Ermittlungen suspendiert worden war.

Di Ruzza habe seine fünfjährige Amtszeit am 20. Januar beendet, hieß es in der Mitteilung vom Mittwoch weiter. Der Vatikan erwähnte darin aber nicht, in welche Affäre er verwickelt sein soll.

Die 2010 unter Papst Benedikt XVI. gegründete AIF hatte im vergangenen Oktober Schlagzeilen gemacht, als Di Ruzza und vier weitere Vatikan-Mitarbeiter im Zusammenhang mit einem möglichen Missbrauch von Geldern aus einer Wohltätigkeitsorganisation des Papstes vom Dienst suspendiert wurden. Bei den Ermittlungen geht um einen teuren Immobilienkauf in London mit Vatikan-Geldern. Dabei soll die AIF ihrer Finanzaufsichtspflicht nicht nachgekommen sein.

Im Zuge der Suspendierung von Di Ruzza gab es auch einen Wechsel an der Spitze der AIF. Der damalige Präsident, der Schweizer René Brülhart, hatte seine Institution und Di Ruzza gegen jegliche Vorwürfe des Fehlverhaltens verteidigt. Im November ging sein fünfjährige Amtszeit zu Ende. Eine Woche später ernannte Papst Franziskus den bisherigen Manager der Bank von Italien, Carmelo Barbagallo, zum neuen Präsidenten der AIF.

Die Ermittlungen haben bisher zu keiner Anklage gegen Di Ruzza oder die anderen Verdächtigen geführt./alv/DP/fba