Givaudan - Verbraucher decken sich mit Snacks und Seife ein

Zürich (Reuters) - Die Coronavirus-Pandemie kurbelt bei den Kunden des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan den Absatz an.

Das Schweizer Unternehmen habe gegen Ende des ersten Quartals einen anziehenden Bedarf an Inhaltsstoffen für Produkte wie Snacks, Seife und Haarwaschmittel verzeichnet, sagte Konzernchef Gilles Andrier am Mittwoch zur Nachrichtenagentur Reuters. Dieser Trend habe sich im April fortgesetzt. "Solange die Lieferkette - von unseren Lieferanten bis zu den Regalen im Geschäft - funktioniert, werden wir in der Lage sein, auf diese Nachfrage zu reagieren, die meiner Meinung nach bestehen bleibt", sagte Andrier nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts.

In den ersten drei Monaten des Jahres steigerte Givaudan den Umsatz um 6,1 Prozent auf 1,62 Milliarden Franken. Andrier erklärte, der Absatz von Parfums dürfte zwar weiter sinken, weil viele Parfümerien den Verkauf eingestellt hätten und Touristen weitgehend ausblieben. Mit Inhaltsstoffen von Parfums erwirtschaftet das Genfer Unternehmen rund zehn Prozent des Umsatzes. Doch Geschmacksstoffe für Nahrungsmittel und Getränke oder Geruchsstoffe für Waschmittel oder Zahnpasta dürften in der Krise gesucht bleiben. An den mittelfristigen Zielvorgaben hält der Symrise-Konkurrent deshalb fest. Gewinnzahlen veröffentlicht Givaudan nur zum Halbjahr und am Ende des Jahres.