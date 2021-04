GIVAUDAN - Warum nicht einmal ein Schweizer Wert?

Givaudan SA - WKN: 938427 - ISIN: CH0010645932 - Kurs: 3.803,000 Fr (SIX)

Mit der Aktie von Givaudan investieren Anleger in den weltgrößten Hersteller von Duftstoffen und Aromen. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1895 gegründet und beschäftigt über 15.000 Mitarbeiter. 2020 erzielte Givaudan einen Umsatz von 6,32 Mrd. CHF.

Die langfristige Kursentwicklung ist auch bei diesem Wert beeindruckend. Wie an der Schnur gezogen läuft die Aktie seit vielen Jahren gen Norden. Die hohe Qualität ist aber inzwischen auch schon gut bezahlt. Die KGVs der Aktie bewegen sich bereits im Bereich von 40.

Aus charttechnischer Sicht scheint der Knoten nach einer mehrwöchigen Auszeit im vierten Quartal 2020 inzwischen geplatzt. Die dominierende Abwärtstrendlinie im mittelfristigen Kontext ist überwunden. Gerade auch in der laufenden Woche zeigte die Aktie hohes Momentum zur Oberseite und attackiert den Widerstand bei 3.805 CHF. Etabliert sich der Wert in der kommenden Woche darüber, lauten die kurzfristigen Kursziele 3.990 und 4.099 CHF. Darüber wären sogar Kurse um 5.000 CHF langfristig vorstellbar.

Absicherungen bieten sich spätestens unter dem Tief bei 3.401 CHF an. Bereits eine Rückkehr in den Abwärtstrend würde aufzeigen, dass die Power der Bullen, direkt neue Hochs anzusteuern, noch nicht ausreicht.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. CHF 6,32 6,53 6,86 Ergebnis je Aktie in CHF 80,59 90,02 103,11 KGV 47 42 37 Dividende je Aktie in CHF 64,00 66,05 68,38 Dividendenrendite 1,68 % 1,74 % 1,80 % *e = erwartet

Givaudan-Aktie (Wochenchart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)