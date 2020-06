GK Software: Margenverbesserung erzielt

Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS ist die GK Software SE erfolgreich in das Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) gestartet und hat im erste Quartal den Umsatz um über 18 Prozent gesteigert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das EBITDA im ersten Quartal bei 3,26 Mio. Euro gelegen. Das EBIT sei auf 1,06 Mio. Euro gestiegen. Zudem habe es in Q1 keine Stichtagseffekte gegeben. Das zur Jahresmitte 2019 gestartete Effizienzsteigerungsprogramm entfalte bereits seit dem vierten Quartal 2019 Wirkung und habe zu einer deutlichen Margenverbesserung im Startquartal 2020 beigetragen. Die EBIT-Marge (zur Gesamtleistung) sei auf 3,6 Prozent (Q1 2019: -11,2 Prozent) vorangekommen. Die Schätzungen des Analystenteams für 2020 impliziere ein Wachstum von rund 13 Prozent. Dies erscheine angesichts des über 18-prozentigen Wachstums im ersten Quartal 2020 – auch vor dem Hintergrund der noch schwer zu greifenden Auswirkungen der Corona-Krise – nicht zu optimistisch. Die erwartete, deutliche Margenverbesserung gegenüber 2019 sei vor allem Ergebnis des erfolgreich angelaufenen Effizienzsteigerungsprogramms. Die Mittelfristprognose des Unternehmens, die für 2020 einen Umsatz von rund 135 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 15 Prozent im Kerngeschäft vorgesehen habe, sei ohne mögliche negative Effekte im Zuge der Corona-Krise erreichbar gewesen. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 87,90 Euro (zuvor: 84,00 Euro) an und bestätigen das Rating „Kaufen“.

