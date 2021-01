Glacier Bancorp schüttet Sonderdividende aus

Der amerikanische Finanzkonzern Glacier Bancorp Inc. (ISIN: US37637Q1058, NASDAQ: GBCI) meldet eine Sonderdividende 15 US-Cents je Aktie. Investoren erhalten die Dividende am 19. Januar 2021 (Record date: 8. Januar 2021).

Der Konzern zahlt derzeit eine reguläre Gesamtdividende in Höhe von 1,20 US-Dollar an die Investoren. Die Auszahlung erfolgt in vier Tranchen zu je 0,30 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 46,01 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,61 Prozent (Stand: 31. Dezember 2020).

Glacier Bancorp, mit Firmensitz in Kalispell, im US-Bundesstaat Montana, ist die Muttergesellschaft von verschiedenen Kommunalbanken, darunter die Glacier Bank, First Security Bank of Missoula oder Valley Bank of Helena.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 0,04 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de