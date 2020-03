Gläubiger stimmen für Übernahme von Condor durch polnische PGL

Frankfurt (Reuters) - Die Gläubiger des Ferienfliegers Condor haben den Plan zur Übernahme der Airline durch das staatliche polnische Luftfahrtunternehmen PGL mehrheitlich abgesegnet.

Das Schutzschirmverfahren könne damit in den nächsten Wochen abgeschlossen werden, teilte Condor am Donnerstag mit. Das Verfahren ist ein spezielles Insolvenzverfahren für Unternehmen mit guten Überlebenschancen. Condor war durch die Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook unverschuldet in Schwierigkeiten gekommen. "Durch die Zustimmung der Mehrheit der Gläubiger ist der Weg für die Zukunft mit dem neuen Eigentümer PGL frei", erklärte Sachwalter Lucas Flöther. Die Annahme des Plans biete allen Beteiligten Sicherheit, auch weiterhin mit dem Ferienflieger planen zu können, erklärte Condor-Chef Ralf Teckentrup. Der staatliche Überbrückungskredit könne fristgerecht zurückbezahlt werden.

PGL, der Mutterkonzern der polnischen Airline LOT, werde rund 232 Millionen Euro zahlen, berichtete dazu die "WirtschaftsWoche". Zusätzlich müsse PGL Verpflichtungen in dreistelliger Millionenhöhe für vorausbezahlte Flüge übernehmen. Zu den Zahlen wollte sich Condor nicht äußern. Der "Spiegel" hatte am Mittwoch unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, es sei fraglich, ob PGL angesichts der Krise im Luftverkehr durch das Coronavirus an der Übernahme festhalte. PGL lehnte dazu eine Stellungnahme ab.