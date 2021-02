Glamhive-Gründerin Stephanie Sprangers und Star-Stylistin Nicole Chavez informieren über Digital Winter Style and Beauty Summit

Die Konferenz vereint führende Anbieter im Style- und Beauty-Sektor zu Gesprächen über Mode, Schönheitspflege und Unternehmertum.

Glamhive hat den Termin für seine vierte Online-Konferenz am 27. Februar 2021 bekannt gegeben. Auf dem Glamhive Digital Winter Style and Beauty Summit (digitaler Style- und Beauty-Wintergipfel) werden führende Akteure/-innen aus Mode und Schönheitspflege zusammenkommen – von Kristen Bells Stylistin bis hin zu Cindy Eckert, Gründerin eines Milliarden Dollar schweren Unternehmens und jetzt Gründungsinvestorin. Die innovativen Spitzenkräfte werden über Mode, Schönheitspflege, Unternehmertum und anderes sprechen. Stephanie Sprangers und Nicole Chavez richten die Veranstaltung gemeinsam aus.

The Glamhive Digital Winter Style and Beauty Summit will bring together top fashion and beauty leaders (Graphic: Mary Kay Inc.)

„Ich war sehr gerne bei den Style- und Beauty-Gipfeln von Glamhive dabei, insbesondere in dieser schwierigen Zeit. Auf diesen Gipfeln ist ein Gemeinschaftsgefühl entstanden, das in der Welt der kreativen Talente sonst fehlt – außerdem konnte ich bei der Gelegenheit einige tolle Verbindungen mit anderen Künstlern knüpfen“, sagte Star-Stylistin Nicole Chavez. Nicole ist aktuell eine der gefragtesten Stylisten/-innen. Zu ihren Kundinnen zählen A-Prominente wie Kristen Bell, Rachel Bilson, Jessica Simpson, Ellie Bamber, Scarlett Johansson, Catherine Zeta-Jones und viele andere. Zahlreiche Publikationen haben ihre Arbeiten abgedruckt, darunter W, InStyle und Harper’s Bazaar.

„Glamhive verfolgt die Vision, jedem die Vorteile einer Zusammenarbeit mit einem persönlichen Stylisten überall zugänglich zu machen. Unsere digitalen Events stellen dafür eine wunderbare Erweiterung dar. Der Hoffnungsschimmer des letzten Jahres bestand darin, dass wir unsere Style-Gipfel in den digitalen Bereich verlagert haben – jetzt ist es für jeden überall möglich, die Besten im Geschäft zu treffen und von ihnen zu lernen“, sagte Stephanie Sprangers, Gründerin und CEO von Glamhive. Sprangers ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Glamhive, dem Online-Service für persönliches Styling, der erfahrene persönliche Stylisten/-innen und Make-up-Künstler/-innen – direkt aus Hollywood und von Instagram rekrutiert – für jedermann zugänglich macht. Glamhive hat eine eigene Software entwickelt, die es Stylisten/-innen ermöglicht, Kunden/-innen durch ein Styling-Erlebnis zu führen, das zu 100 % online stattfindet und es den Menschen ermöglicht, überall auf der Welt mit Stylisten/-innen zusammenzuarbeiten.

Mit dem bezahlten Tagesticket sind über 60 Vortragsredner/-innen abgedeckt. Nachstehend einige der Themen, die im Rahmen dieses All-Star-Programms von Rednern/-innen vorgestellt werden.

THEMEN – MOMENTAUFNAHME

Der Tag wird aus 22 Segmenten bestehen, die in zwei Reihen aufgeteilt sind. Eine Momentaufnahme:

Red Carpet Style: Gestaltung legendärer Stilmomente

Trends für 2021: Post-Pandemie-Stil

Gewinn des Stil-Spiels: Vintage als Geheimwaffe

Das Playbook der Stylisten/-innen: Der Weg zum besten Stil Ihres Lebens

Beauty Boss Babe: Ein Interview mit Jamie Kern Lima

Der ultimative Leitfaden für „easy“ Haare

Auf sozialen Medien: Die besten Beauty-Trends auf Instagram und TikTok

Die Astrologie der Mode: Mit Susan Miller

Es steckt noch mehr dahinter: Was Kleidung über Sie aussagt

Die Rendite des Stils: Wie sich guter Kleidungsstil auszahlt

So habe ich es geschafft: Verflixt gute Tipps von Frauen, die es nach ganz oben geschafft haben

SPRECHER/-INNEN:

Zu den Sprechern zählen Stylisten/-innen berühmter Persönlichkeiten, Make-up-Künstler/-innen und Imagemacher/-innen, die in Hollywood und anderswo mit den bekanntesten Namen arbeiten, darunter:

Angelina Jolie, Serena Williams, Mandy Moore, Sarah Jessica Parker, Kristen Bell, Khloe Kardashian, Robert Downey Jr., Keanu Reeves, Sharon Stone, Serena Williams, Miranda Lambert, Julianne Moore und andere.

STYLISTEN/-INNEN BERÜHMTER PERSÖNLICHKEITEN:

Nicole Chavez, Jill + Jordan, Jeanne Yang, Jennifer Rade, Tara Swennen, Janelle Miller, Lindsey Dupuis, Tiffany Gifford, Kesha McLoud und Sonia Young.

MAKE-UP-KÜNSTLER/-INNEN und HAARSTYLISTEN/-INNEN BERÜHMTER PERSÖNLICHKEITEN:

Tommy Buckett, Todd Harris, Diana Madison, Danny Moon, AJ Crimson und Helen Reavey.

UNTERNEHMER/-INNEN, DESIGNER/-INNEN UND WIRTSCHAFTSFÜHRER/-INNEN:

Claire Sulmers (Fashion Bomb Daily), Hillary Kerr (WhoWhatWear), Tara Rudes Dann (L’Agence), Steven Dann (Designer), Cindy Eckert (The Pink Ceiling Fund), Helen Ravey (Act+Acre), Cassandra Cadwell (Violet Grey), Michelle Waugh (Designer), Clarissa Egana (Port De Bras), Amy Rosoff Davis (Celebrity Trainer), Jamie Kern Lima (IT Cosmetics).

MODERATOREN/-INNEN:

Brian Underwood (O Magazine), Brooke Jaffe (Penske Media), Pandora Amoratis (Daily Mail), Andrea Lavanthal (PEOPLE), Robin Nazzaro (O Magazine), Alexis Bennett (Vogue) und Kibwe Chase-Marshall (The Kelly Initiative).

Die Karten für die Konferenz kosten 149 USD (Ganztageskarte). Die ausgewiesenen Sponsoren des digitalen Glamhive Style- und Beauty-Wintergipfels sind Mary Kay Inc. und ihr Mary Kay Global Design Studio.

Weitere Informationen finden Sie unter www.glamhive.com/upcoming.

Über Glamhive

Glamhive wurde 2017 von der Unternehmerin Stephanie Sprangers mit der Vision gegründet, persönliches Styling unter der Prämisse zu demokratisieren, dass das Selbstbewusstsein, das mit Glamour einhergeht, nicht nur den Schönen und Reichen vorbehalten sein sollte.

Die Online-Styling-Erfahrung bietet allen, die über eine WLAN-Verbindung verfügen, Zugang zu Stylisten/-innen und deren individueller Unterstützung dabei, die beste Version ihrer selbst zu sein. Die Glamhive-Plattform ist eine nahtlose End-to-End-Plattform, mit der Stylisten/-innen ihr Netzwerk und ihr Geschäft ausbauen können – zu 100 % virtuell.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash war eine der ersten Frauen, denen es gelang, die „gläserne Decke“ in der Wirtschaft zu durchbrechen. Sie gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 57 Jahren mit drei Zielen: lohnende Möglichkeiten für Frauen zu entwickeln, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung von Frauen und ihren Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Gemeinden und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiterhin mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

Stephanie Sprangers, Gründerin und CEO, Glamhive

stephanie@glamhive.com +1.206.851.0446