Glaxo sieht sich bei Aufspaltung auf gutem Weg - Details im Juni

Frankfurt (Reuters) - Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline sieht sich bei seiner geplanten Aufspaltung auf Kurs.

Details sollen am 23. Juni bekanntgegeben werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. GSK hatte bereits Ende 2018 angekündigt, sich aufzuspalten. Dafür wurde das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten wie Sensodyne, Voltaren und Fenistil in ein Gemeinschaftsunternehmen mit den entsprechenden Aktivitäten von Pfizer eingebracht. Es soll nach früheren Plänen an die Börse gehen. Auf der anderen Seite bleiben die Geschäfte mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und Impfstoffe, auf die sich GSK konzentrieren will. Die Pläne waren von Vorstandschefin Emma Walmsley vorangetrieben worden, die 2017 das Ruder bei dem Konzern übernommen hatte.

Im ersten Quartal sank der bereinigte Gewinn je Aktie von GSK zu konstanten Wechselkursen um ein Drittel auf 22,9 Pence, fiel damit aber besser aus als von Analysten erwartet. Das operative Ergebnis schrumpfte um acht Prozent auf 1,69 Milliarden Pfund. Der währungsbereinigte Umsatz brach um 15 Prozent auf 7,42 Milliarden Pfund ein. GSK konnte zwar im Geschäft mit Krebsmedikamenten und Arzneien für Atemwegserkrankungen und Immunentzündungen deutlich zulegen. Allerdings musste der Konzern im Impfstoffgeschäft, das unter dem Vorrang von Covid-19-Impfungen litt, und bei Gesundheitsprodukten kräftige Einbußen verdauen. Für das Gesamtjahr bekräftigte das Management seine Prognose, die einen Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich vorsieht.