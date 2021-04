Gleichstellung von Geimpften und Getesteten rückt näher

Berlin (Reuters) - Bund und Länder wollen sich am Montag auf das weitere Vorgehen in der Impfkampagne einigen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bremste dabei Forderungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die Impf-Priorisierung bereit im Mai komplett freizugeben. Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidentin wollen aber auch über die Rechte von vollständig Geimpften sprechen. Die Länder fordern zudem mehr Klarheit über die Menge der zu erwartenden Corona-Impfdosen. Nach Angaben des Gesundheitsministerium wird im Laufe dieser Woche jede vierte Person geimpft sein, im Laufe des Monats Mai jede dritte.

Die Debatte findet vor dem Hintergrund weiterhin hoher Zahlen an Corona-Neuinfektionen statt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag 11.907 neue Corona-Fälle. Das sind 470 registrierte Positiv-Fälle mehr als am Montag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 169,3 von 165,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 60 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die regionalen Unterschiede bei den Corona-Fallzahlen sind weiter groß. Sachsen hat Thüringen als Bundesland mit der höchsten Inzidenz überholt und verzeichnet einen Wert von 232. Baden-Württemberg mit stark steigenden Infektionszahlen liegt nur noch knapp unter der Schwelle von 200. Schleswig-Holstein registrierte dagegen mit 74,1 erneut den niedrigsten Wert und war das einzige Bundesland mit einer Inzidenz von unter 100.

Ein Hauptthema soll am Nachmittag auch sein, wie man die Regeln für Geimpfte mit denen für Genesene und negativ Getestete gleichstellt. Dazu hat das Bundesjustizministerium Vorschläge vorgelegt. Gesundheitsminister Jens Spahn hat diese Gleichstellung bereits für die Einreiseverordnung angekündigt. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) begrüßte dies. "Für immunisierte Einreisende aus Risikoländern, Risikogebieten und aus Hochinzidenzgebieten sollte die Quarantäne wie vorgeschlagen ersatzlos entfallen", sagte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow. Es wäre "völlig unverhältnismäßig", immunisierte Reisende weiter in Quarantäne zu schicken. Er verwies darauf, dass einige Bundesländer wie Niedersachsen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen dies bereits geändert hätten.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte gegenüber der Funke Mediengruppe zudem, im Ausland vorgenommene Impfungen in Deutschland anzuerkennen - auch wenn der betreffende Impfstoff in der EU noch nicht zugelassen ist. "Wir brauchen für die Grenzregionen praktikable Lösungen und müssen als international vernetztes Land auch Impfungen in anderen Staaten anerkennen", sagte der CDU-Politiker.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sabine Dittmar, sagte im Hörfunksender SWR-Aktuell, sie sehe mehr Freiheiten für Geimpfte beim "Zugang zu Ladengeschäften, Dienstleistungen, Kultureinrichtungen". "Es geht nicht darum, dass wir für die Geimpften wieder die Theater aufmachen", warnte Berlins Regierender Bürgermeister Müller aber gegenüber den Sendern RTL und ntv.

Weiteres Thema des Impfgipfels wird die Verteilung der verfügbaren Impfdosen zwischen Impfzentren und Hausärzten sein: Zur Beschleunigung der Corona-Impfkampagne fordert die FDP dabei eine stärkere Einbeziehung der Arztpraxen. Der größte Anteil sollte künftig von den Impfzentren zu den niedergelassenen Ärzten übergehen, sagte der Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, im ARD-Morgenmagazin.

Der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, forderte, dass die Betriebe ab Mai selbst impfen können sollten. Der "Bild" sagte er aber, "mir fehlt der Glaube, da von der Bundesregierung extrem viele Fehler gemacht worden sind".