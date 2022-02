Glencore kauft eigene Aktien zurück und steigert die Dividende

Der Rohstoffhändler Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64) gab am Dienstag ein Aktienrückkaufprogramm über 550 Mio. US-Dollar bekannt. Glencore will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 26 US-Cents (ca. 23 Eurocent) je Aktie ausschütten. Die Zahlung der Dividende soll in zwei gleich hohen Tranchen im Mai und September 2022 erfolgen.

Im Vorjahr wurden 12 US-Cents Dividende bezahlt. Im August 2021 wurde zusätzlich eine Sonderdividende über 0,04 US-Dollar angekündigt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 5,17 Euro entspricht die Ausschüttung für 2021 einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 4,43 Prozent.

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) stieg im letzten Jahr auf 14,5 Mrd. US-Dollar nach 4,42 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Unter dem Strich schrieb der Konzern einen Gewinn von knapp 5 Mrd. US-Dollar, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 1,90 Mrd. US-Dollar in den Büchern stand. Die Verschuldung sank um 62 Prozent auf 6,04 Mrd. US-Dollar. Der Umsatz betrug 203,75 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 142,34 Mrd. US-Dollar).

Glencore mit Sitz in Baar in der Schweiz handelt mit Öl, Kohle oder auch Metallen wie Kupfer, Nickel und Kobalt. Das Unternehmen entstand aus der Fusion von Glencore International und Xstrata, die im Mai 2013 abgeschlossen wurde. Gründer von Glencore war einst der legendäre Rohstoffhändler Marc Rich. Der Börsengang von Glencore erfolgte im Mai 2011.

Redaktion MyDividends.de