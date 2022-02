GliaPharm SA und das Wyss Center gehen Zusammenarbeit ein, um neue Therapien für Alzheimer zu entwickeln

Die Zusammenarbeit wird das Testen der Leitstrukturen von GliaPharm in präklinischen Alzheimer-Modellen beschleunigen und die Entwicklung von Neuroimaging-Biomarkern vorantreiben.

GliaPharm SA, ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung neuer Therapien zur Behandlung und Prävention neurologischer Erkrankungen spezialisiert hat, und das Wyss Center, eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, Entdeckungen in der Neurowissenschaft zu beschleunigen, um das Leben von Patienten zu verbessern, gaben heute eine Zusammenarbeit für die Entwicklung neuer Behandlungen für Alzheimer bekannt.

Eines der Merkmale von neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer ist die reduzierte Glukoseaufnahme durch das Gehirn, auch als Hypometabolismus bekannt. Dieser Rückgang von Stoffwechselfunktionen findet bereits statt, bevor Symptome auftreten, und hält mit fortschreitender Erkrankung an. Derzeit gibt es keine spezifischen Medikamente, die dieses Problem beheben.

Der innovative Ansatz von GliaPharm zielt auf die Gliazellen, die ‚Unterstützungszellen‘ der Neuronen, ab, um die Glukoseaufnahme im Gehirn zu steigern und den Energiestoffwechsel im Gehirn unter pathologischen Bedingungen zu verbessern. Das Unternehmen beschäftigt sich derzeit mit dem Hypometabolismus in der neurologischen ‚Orphan‘-Krankheit mit dem Namen GLUT1-Defizit-Syndrom (GLUT1-DS). Diese seltene Erkrankung ist durch ein verringertes Eintreten von Glukose ins Gehirn gekennzeichnet, was zu schweren Symptomen bei Kindern und Erwachsenen führt.

„Die Zusammenarbeit mit dem Wyss Center wird es uns ermöglichen, unsere Arzneimittelentwicklung für weitere neurologische Indikationen zu beschleunigen, die wie Alzheimer mit einer Fehlfunktion des Stoffwechsels im Gehirn verbunden sind“, sagte Prof. Pierre Magistretti, wissenschaftlicher Gründer von GliaPharm.

„Ein besonders aufregender Teil dieser Zusammenarbeit wird es sein, die molekularen und zellularen Wirkungen der Leitkandidatenstrukturen von GliaPharm unter Einsatz modernster Gehirn-Abbildungstechniken zu untersuchen, die sich im Besitz des Wyss Centers befinden“, sagte Dr. Richie Kohman, Chief Scientific Officer am Wyss Center.

GliaPharm wird die Auswirkungen seiner Leitkandidaten in präklinischen Alzheimer-Modellen testen, um für die Verbindungen die klinische Phase einzuleiten. Das Team wird zudem die fortschrittliche Bildgebungs-Pipeline nutzen, um große Mengen Gehirngewebe mit hoher Auflösung zu analysieren. Vergleiche zwischen behandelten und unbehandelten Gehirnen auf Zellniveau werden es dem Team ermöglichen, klinisch relevante Biomarker zu identifizieren, die den Weg für die Entwicklung von Molekülen für klinische Studien bereiten werden.

Über GliaPharm

GliaPharm ist ein Schweizer Biotechnologie-Unternehmen, das innovative Ansätze entwickelt, um neurologische und psychiatrische Störungen zu behandeln. GliaPharm wurde 2016 als Ausgliederung des Labors von Prof. Pierre Magistretti an der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Schweiz), eines führenden Forschungslabors im Bereich des Hirnstoffwechsels und der Biologie von Gliazellen, gegründet. 2017 errichtete GliaPharm sein Labor am Campus Biotech in Genf, Schweiz. Durch sein internes Forschungs- und Entwicklungslabor und sein Netzwerk mit ausgewählten Partnern bietet GliaPharm die notwendige Plattform, um klinische Anwendungen zu entwickeln, die aus dem Know-how und den grundlegenden Entdeckungen der letzten Jahrzehnte Forschung im wissenschaftlichen Umfeld entstehen.

www.gliapharm.com

Über das Wyss Center for Bio and Neuroengineering, Genf (Schweiz)

Das Wyss Center ist ein unabhängiges, gemeinnütziges Forschungs- und Entwicklungsinstitut, das unsere Erkenntnisse über das Gehirn voranbringt, um Therapien zu entwickeln und die Lebensqualität von Patienten zu steigern.

Die Mitarbeiter des Wyss Center schaffen zusammen mit Partnern des Zentrums aus dem Hochschulbereich, dem Klinikbereich und der Industrie Innovationen und neue Konzepte in der Neurobiologie, im Bereich Neuroimaging und in der Neurotechnologie.

Die Fortschritte des Wyss Center liefern ganz neue Erkenntnisse über die Mechanismen, die der Dynamik des Gehirns und der Behandlung von Krankheiten zugrunde liegen. Die dabei verfolgte Zielsetzung ist es, die Entwicklung von Geräten und Therapien für bisher ungedeckten medizinischen Bedarf zu beschleunigen.

Das Wyss Center wurde 2014 durch eine großzügige Spende des Schweizer Unternehmers und Philanthropen Hansjörg Wyss gegründet. Weitere Geldgeber und Finanzierungsquellen stellen dem Wyss Center zusätzliche Mittel zur Verfügung, damit es seine Mission schneller erfüllen kann.

www.wysscenter.ch

