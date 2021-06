GLOBAL CHIP LEASE - Gefällt mir, gefällt mir technich

Das Kursgeschehen im bisherigen Verlauf 2021 zeigt eine volatile Seitwärtskorrektur vom steigenden Dreiecktyp. Die richtungsentscheidende Barriere liegt bei 17,70 USD im Markt. Hier ist die Aktie in 2021 bislang gedeckelt. Steigt die Aktie auf Tagesschlusskurs überzeugend über 17,70 USD an, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 22,50 und 23,60 USD. Prognoseskizze mit blauem Prognosepfeil anbei.

49.625 aktive Anlegerinnen und Anleger folgen mir : https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

Falls noch nicht geschehen, melden Sie sich geschwind kostenlos an. Über 350.000 Anleger tummeln sich auf dieser genialen Börsenplattform. Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an.

Global Ship Lease Inc.Global Ship Lease Inc.2

Beim traderscamp gehen Trading-Spaß, Spiel und Ausbildung Hand in Hand. In Webinaren, Livestreams und Erklärvideos erhalten Sie nicht nur unerlässliches Grundwissen, sondern lernen auch, Ihre eigenen Handelsstrategien zu entwickeln. Mehr Informationen zum traderscamp 2021

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)