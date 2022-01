GLOBAL FASHION GROUP - Es geht noch eine Etage tiefer

Global Fashion Group S.A. - WKN: A2PLUG - ISIN: LU2010095458 - Kurs: 3,794 € (XETRA)

Der Kollege Johannes Büttner hatte den jüngsten Kurseinbruch kommen sehen (GLOBAL FASHION GROUP - Aktie im freien Fall), die Aktie rutschte bis in den Preisbereich knapp über 4 EUR zurück. Dort versuchte sie in den vergangenen Wochen eine Stabilisierung, wobei sich zuletzt ein fallendes Dreieck an den Jahrestiefs ausgebildet hatte. Heute wird das Dreieck nach unten hin aufgelöst, es entstehen mit neuen Jahrestiefs frische Verkaufssignale.

Bedrohliche Schwäche

Die Kursschwäche der letzten Monate könnte im steilen Abwärtstrend jetzt weiteres Abwärtspotenzial freisetzen. Bei 3,59 und darunter an der Oberkante des großen Gaps bei 3,06 EUR wären die ersten Abwärtsziele. Darunter ist Platz bis rund 2,80 EUR.

Nur eine schnelle Rückkehr über 4,60 EUR würde weiteres Unheil abwenden, dann könnte eine Erholung bis 5,10 - 5,30 oder sogar bis 5,89 - 6,00 EUR eingeleitet werden.

Fazit: Das katastrophale Chartbild mahnt weiter zur Vorsicht bei dieser Aktie. Ohne Trendwendeversuch bleibt sich sehr riskant und anfällig für weitere Kursverluste.

Global Fashion Group S.A.

