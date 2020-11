GLOBAL FASHION GROUP - Kapitalerhöhung drückt auf den Kurs

Global Fashion Group S.A. - WKN: A2PLUG - ISIN: LU2010095458 - Kurs: 7,850 € (XETRA)

Das Management der Global Fashion Group nutzt den guten Lauf der Aktie und zapft den Kapitalmarkt an. Wie das Unternehmen gestern am späten Abend mitteilte, wurden 16,5 Mio. neue Aktien zu einem Kurs von 7,30 EUR bei institutionellen Anlegern platziert. Dadurch hat das Unternehmen brutto rund 120 Mio. EUR eingenommen. Die frischen Gelder sollen zur Finanzierung des weiteren Wachstumskurses des Unternehmens verwendet werden. Unter anderem möchte Global Fashion Group die Technologie der Plattform wie auch die Auslieferstruktur verbessern.

Als hätten die Verantwortlichen die letzte Chartbesprechung auf dem GodmodeTrader gelesen, stimmt der Platzierungspreis von 7,30 EUR exakt mit der herausgearbeiteten Unterstützung bei 7,30 EUR zusammen. Etwas darüber wäre eine kleine Kurslücke bei 7,382 EUR geschlossen. Dort könnten sich Trader antizyklisch folglich auf die Lauer legen. Denn das letzte Wort mit Blick auf die übergeordnete Aufwärtsbewegung der Aktie scheint noch nicht gesprochen. Geht es dagegen unter die Marke von 7,30 EUR, könnte das Ausbruchslevel bei 6,45 EUR noch einmal angesteuert werden.

Prozykliker achten auf ein Überwinden der Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch, die heute bei rund 8,40 EUR verläuft. Je dynamischer und signifikanter die Aktie diese Hürde hinter sich lässt, desto wahrscheinlicher wird eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, die durchaus noch zweistellige Kurse erreichen kann.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,35 1,35 1,54 Ergebnis je Aktie in EUR -0,95 -0,43 -0,21 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 1,1 1,1 1,0 PEG 0,3 0,7 *e = erwartet

Global-Fashion-Group-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)