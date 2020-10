GLOBAL FASHION GROUP - Von Allzeittief auf Allzeithoch

Global Fashion Group S.A. - WKN: A2PLUG - ISIN: LU2010095458 - Kurs: 6,316 € (XETRA)

Überspitzt könnte man formulieren, so merkwürdig das vielleicht auf den ersten Blick klingen mag, dass es ohne Corona für einige Unternehmen eng geworden wäre. Die Aktie der Global Fashion Group war im März noch zu einem Pennystock verkommen. Doch der Onlinehandel explodierte in den vergangenen Monaten förmlich und mit ihm auch die Aktie von Global Fashion. Heute und damit nur ein gutes halbes Jahr nach dem Allzeittief bei 0,97 EUR erreicht der Wert ein neues Allzeithoch über 6,45 EUR. Das ist Börse im Jahr 2020.

Gestern Abend hob das Management des Onlinehändlers für Mode die Prognose für das Jahr 2020 an. Demnach dürfte der Umsatz 1,3 Mrd. EUR betragen. Auf EBITDA-Basis soll Global Fashion darüberhinaus in diesem Jahr die Profitabilität erreichen. Analysten kalkulierten bis dato mit einem kleinen Minus beim EBITDA von 4,6 Mio. EUR. Am 12. November wird das Management den ausführlichen Quartalsberich vorstellen.

Wie mein Kollege Bernd Senkowski bereits am Dienstag erläuterte, geht es bei dem SDAX-Titel nun um den Widerstand bei 6,45 EUR, den er intraday bereits überwunden hat. Ein signifikanter Ausbruch zur Oberseite in der kommenden Woche würde ein prozyklisches Kaufsignal auf 8,00 und im Anschluss 9,00 EUR auslösen. Absicherungen bieten sich im Falle eines solchen Kaufsignals beispielsweise unter dem Zwischentief bei 5,13 EUR an. Etwas darunter verlaufen EMA50 und eine kurzfristige Aufwärtstrendvariante und bilden zusammen einen Support um 4,75 EUR.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,35 1,34 1,53 Ergebnis je Aktie in EUR -0,95 -0,43 -0,22 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 0,9 0,9 0,8 PEG 0,3 0,6 *e = erwartet

Global-Fashion-Group-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)