Global Indemnity meldet vierteljährliche Dividende

Der Schadens- und Unfallversicherer Global Indemnity Limited (ISIN: KYG3933F1054, NASDAQ: GBLI) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 1,00 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 31,40 US-Dollar (Stand: 10. Februar 2020) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 3,18 Prozent.

Die Anteilsinhaber erhalten die Auszahlung am 31. März 2020 (Record date: 24. März 2020). Global Indemnity, mit Sitz auf den Cayman Islands, ist 2016 gegründet worden. Das Unternehmen bietet spezielle Schadens- und Unfallversicherungen für verschiedene Märkte (Kleinunternehmen, Fertighäuser und leerstehende Immobilien) an.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte Global Indemnity einen Umsatz von 142,23 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 138,01 Mio. US-Dollar) sowie einen Gewinn von 6,72 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 3,73 Mio. US-Dollar), wie am 5. November berichtet wurde.

Die Aktie ist an der NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 6,92 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 448,4 Mio. US-Dollar (Stand: 10. Februar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de