Global Net Lease hält Dividende stabil

Die Immobiliengesellschaft Global Net Lease Inc. (ISIN: US3793782018, NYSE: GNL) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar ausbezahlen. Die Auszahlung für das erste Quartal erfolgt am 15. Januar 2021 (Record date: 11. Januar 2021). Global Net Lease änderte das Auszahlungsintervall der Dividende am 5. April 2019 auf vierteljährlich.

Global Net Lease firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Der Firmensitz befindet sich in New York City, im US-Bundesstaat New York. Im dritten Quartal (30. September 2020) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 82,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 77,9 Mio. US-Dollar), wie am 5. November berichtet wurde. Der Nettoertrag lag bei 4,14 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 9,94 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 15,48 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de