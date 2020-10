Global Net Lease kündigt Dividende an

Die Immobiliengesellschaft Global Net Lease Inc. (ISIN: US3793782018, NYSE: GNL) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung für das vierte Quartal erfolgt am 15. Oktober 2020 (Record date: 12. Oktober 2020). Global Net Lease änderte das Auszahlungsintervall der Dividende am 5. April 2019 auf vierteljährlich. Auf das Gesamtjahr schüttet das Unternehmen 1,60 US-Dollar aus.

Global Net Lease firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Der Firmensitz befindet sich in New York City, im US-Bundesstaat New York. Im zweiten Quartal (30. Juni 2020) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 81,11 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 76,12 Mio. US-Dollar), wie am 5. August berichtet wurde. Der Nettoertrag lag bei 5,53 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 15,33 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 19,08 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Oktober 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de