Global Shopping-Festival 11.11 von Alibaba im Jahr 2021 mit stetem Wachstum

Die Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA; HKEX: 9988) hat heute ihr 13. jährliches Global Shopping-Festival 11.11. erfolgreich abgeschlossen und dabei während der 11-tägigen Kampagne ein Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) von 540,3 Milliarden RMB (84,54 Milliarden USD) generiert.

„Beim diesjährigen Global Shopping-Festival 11.11 erreichten wir ein stetes und qualitatives Wachstum, das die dynamische Konsumwirtschaft Chinas widerspiegelt. Zudem nutzten wir die Bekanntheit von 11.11 als Plattform, um unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Das diesjährige Festival war ein bedeutender Meilenstein im Rahmen unserer Verpflichtungen zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft“, so Yang Guang, Vorstand der Alibaba Group.

Eine Rekordzahl von 290.000 Marken nahm in diesem Jahr am Global Shopping-Festival 11.11 teil, darunter 65 % kleine und mittlere Unternehmen, Hersteller aus Industrieregionen und neue Marken. Landwirtschaftliche Sektoren aus weniger entwickelten Regionen verzeichneten starke Umsätze, wobei das GMV mit Landwirtschaftsprodukten aus diesen Regionen im Jahresvergleich um 20 % zunahm.

Im Vorfeld des diesjährigen Global Shopping-Festivals 11.11 migrierte die Alibaba Group sämtliche Systeme und Geschäftsvorgänge in ihre öffentliche Cloud. Durch den Einsatz von erneuerbaren Energien im Rechenzentrum im Landkreis Zhangbei, das eine wesentliche Rolle für das E-Commerce-Geschäft von Alibaba spielt, konnte der CO2-Ausstoß um mehr als 26.000 Tonnen gesenkt werden.

Höhepunkte des Global Shopping-Festivals 11.11 im Jahr 2021

78 Marken steigerten ihr GMV in diesem Jahr von 10 Mio. RMB auf über 100 Mio. RMB, während gleich 698 Marken ihr GMV von 1 Mio. RMB auf über 10 Mio. RMB steigern konnten.

Mehr als 45 % der Verbraucher, die etwas kauften, wurden in den 1990er und 2000er Jahren geboren. Die in den 2000er Jahren geborenen Verbraucher nahmen im Jahresvergleich um 25 % zu.

500.000 Produkte mit offizieller Zertifizierung als Ökologisches Produkt von mehr als 2000 Händlern wurden auf Tmall in einer speziellen umweltfreundlichen Sparte vorgestellt.

Über 1600 Marken nahmen an der Kampagne für neue Mitglieder auf Tmall teil und gewannen während des diesjährigen Global Shopping-Festivals insgesamt mehr als 97 Millionen neue Mitglieder.

Mehr als 1,3 Millionen neue Produkte wurden von über 29.000 ausländischen Marken angeboten, die dieses Jahr über Tmall Global teilnahmen, wobei rund 2800 ausländische Marken zum ersten Mal mit dabei waren.

Vom 1. bis 10. November erwiesen sich 90 junge Marken in ihren jeweiligen Nischenkategorien zum dritten Mal in Folge als Top-Marke anhand des GMV. 275 junge Marken konnten ihr GMV gegenüber dem Vorjahr zum dritten Mal in Folge verdoppeln.

Mehr als eine Million Pakete wurde zwischen dem 1. Und dem 10. November von rund 350 fahrerlosen Transportfahrzeugen der Marke Xiaomanlv ausgeliefert, womit die zwischen dem September 2020 und dem September 2021 von Xiaomanlv-Fahrzeugen ausgelieferte Paketmenge übertroffen wurde.

Über das Global Shopping-Festival 11.11

Das Global Shopping-Festival 11.11 fand 2009 zum ersten Mal statt, als nur gerade 27 Händler an einer Veranstaltung für Fachhändler und Verbraucher teilnahmen, um das Bewusstsein für die Vorteile des Online-Shoppings zu steigern. An der diesjährigen Veranstaltung nahmen mehr als 290.000 Marken teil. Die neuesten Nachrichten und Meldungen zum Global Shopping-Festival 11.11 im Jahr 2021 finden Sie hier: www.alizila.com

Über die Alibaba Group

Die Alibaba Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Handel an jedem beliebigen Ort ganz einfach zu machen. Das Ziel des Unternehmens ist es, an der Zukunft der Infrastruktur des Handels zu arbeiten. Seine Vision besteht darin, dass die Kunden bei Alibaba zusammen kommen, dort arbeiten und leben werden und dass es als gutes Unternehmen mindestens 102 Jahre bestehen bleibt.

Anmerkung: Das GMV für das Global Shopping-Festival 11.11 ist die Gesamtbestellmenge, die über Alipay auf den chinesischen Einzelhandelsplattformen Kaola, Lazada, AliExpress und New Retail sowie den Verbraucherplattformen von Alibaba zwischen dem 1. und dem 11. November 2021 aufgegeben wurden. Es wird auf Echtzeitbasis angegeben und versteht sich inklusive etwaiger Versandkosten. Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Betriebsergebnisse der Alibaba Group werden in RMB angegeben; Jahresvergleiche und Wachstumsraten werden auf Grundlage der Beträge in RMB berechnet und sind von Wechselkursschwankungen nicht betroffen. Alle Umrechnungen von RMB zu USD werden zu einem Kurs von 1 USD zu 6,3907 RMB vorgenommen, dem von der Chinesischen Volksbank am 29. Oktober 2021 verlautbarten Leitkurs. Das GMV ist ebenso wie alle anderen Zahlen in dieser Pressemitteilung ungeprüft, sodass Änderungen vorbehalten sind.

