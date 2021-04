Global Upside erweitert seine internationale Präsenz mit neuen Niederlassungen in Brasilien, den Philippinen und Deutschland

Erfolgreiche Aktivitäten in Lateinamerika, Südostasien und Europa haben das Unternehmenswachstum ermöglicht

Global Upside – der führende Anbieter von Unternehmensgründungs-, globalen PEO- / EOR-, Buchhaltungs-, Personal-, Gehaltsabrechnungs- und Compliance-Dienstleistungen in über 170 Ländern – hat neue Büroeröffnungen in São Paulo, Brasilien, Manila, auf den Philippinen, und Frankfurt, Deutschland, angekündigt.

Die Eröffnungen auf den Philippinen, in Brasilien und in Deutschland stärken, zusammen mit den internationalen Niederlassungen in Indien, Australien, Frankreich, Spanien und im Vereinigten Königreich, erheblich die Präsenz des Unternehmens in den Regionen Asien-Pazifik, Lateinamerika und Europa. Global Upside verfügt jetzt über 20 Niederlassungen in 9 Ländern. Global Upside strebt an, die Mitarbeiterzahl im nächsten Jahr in allen Niederlassungen um mindestens 30 % zu erhöhen.

Das Unternehmen verzeichnet in seinem 13. Jahr in Folge ein Umsatzwachstum, das seine Position als Branchenführer festigt und die Bedeutung von Back-Office-Lösungen für Unternehmen, die Grenzen überschreiten möchten, unterstreicht.

Der anhaltende Erfolg von Global Upside ist das Ergebnis des unermüdlichen Fokus des Unternehmens auf die Kundenzufriedenheit. Global Upside ist ein Katalysator für Unternehmen zur Skalierung und Beschleunigung ihres Wachstums. Es bietet Unternehmen eine allumfassende Lösung, wenn sie im In- und Ausland durch eine Kombination aus professionellen Dienstleistungen und Technologie wachsen.

Gita Bhargava, Mitbegründerin und leitende Geschäftsführerin von Global Upside, erklärt: „Diese Büros repräsentieren unser strategisches operatives Wachstum in den Regionen Lateinamerika und Südostasien, die als Reaktion auf verschiedene Wachstumsfaktoren im Trend liegen. Zusammen werden diese Büros es uns ermöglichen, ein stärkeres, kohärenteres Servicenetz aufzubauen und unsere Kundenbetreuung weiter zu stärken.“

Heute unterstützt Global Upside Kunden in über 170 Ländern und hat eine branchenweit erste Global Human Capital Management (HCM)-Technologie entwickelt, die Compliance-Risiken für globale Arbeitgeber erheblich reduziert. Unabhängig davon, ob Unternehmen ihren ersten Vorstoß auf internationalen Märkten wagen oder das Wachstum ihres internationalen Unternehmens fortsetzen möchten, bietet Global Upside Unternehmen Optionen, damit Sie sich bei jedem Schritt konform verhalten.

Über Global Upside – Wachstum möglich machen. Jede Branche. Jeder Standort.

Dienstleistungen zur Vereinfachung der Geschäftserweiterung.

Global Upside unterstützt Unternehmen während des gesamten Geschäftslebenszyklus und bietet Unternehmensgründungs-, PEO- / Employer of Record-, Buchhaltungs-, Personal-, Gehaltsabrechnungs-, Compliance- und M&A-Dienstleistungen an. Seit über zwei Jahrzehnten bieten wir integrierte Expansionslösungen in über 170 Ländern an. Unabhängig davon, ob Sie Ihr bestehendes inländisches Unternehmen erweitern oder Ihr erstes Unternehmen auf internationalen Märkten betreiben, vereinfachen die Dienstleistungen von Global Upside Ihre täglichen Abläufe, sodass Sie Zeit und Ressourcen freisetzen können, um sich auf das Wachstum zu konzentrieren.

Erfahren Sie mehr unter www.globalupside.com.

