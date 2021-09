Julie Sweet, CEO von Accenture, Mads Nipper, CEO von Ørsted, Judson Althoff, EVP und Chief Commercial Officer von Microsoft, und Øyvind Eriksen, Präsident und CEO von Aker ASA, eröffnen die Jahreskonferenz. Auf dem kostenlosen virtuellen Event werden internationale Vordenker und Innovationsträger vorgestellt, die Branchen und Lieferketten in eine innovativere, datengestützte und nachhaltige Zukunft bringen.

Cognite, ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Innovation, wird in Partnerschaft mit Microsoft und Aker Horizons vom 21. bis 23. September 2021 seine vierte jährliche globale Konferenz Ignite Talks ausrichten. Top-Führungskräfte aus den Bereichen Technologie & KI, Energie, Strom und Versorgungsunternehmen, Fertigung, Finanzen, erneuerbare Energien und Cybersicherheit werden auf der dreitägigen virtuellen Konferenz zur industriellen Digitalisierung, die in Asien, Europa, dem Nahen Osten und den USA stattfindet, ihre Erkenntnisse austauschen.

„Der Zeitpunkt, um sich wirklich zu transformieren und die Netto-Null-Ziele zu erreichen, ist jetzt“, sagt John Markus Lervik, Co-Founder und CEO von Cognite. „Wir richten die Ignite Talks aus, um Branchenführer zu einem Gespräch zusammenzubringen – ein Gespräch, das wir als zunehmend wichtig und lösungsorientiert ansehen. Es geht um industrielle Daten und deren optimale Nutzung. Es geht um die Herausforderungen und Chancen bei der Optimierung von umfangreichen Vorgängen durch Technologie. Und es geht darum, ein klares Gleichgewicht zwischen geschäftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit zu finden.“

„Das Verständnis und die Kontextualisierung von Daten ist für Unternehmen von essenzieller Bedeutung, um ihre digitale Transformation in der Fertigung zu steuern, Fortschritte in Richtung Netto-Null zu machen und Erfolg in der industriellen Zukunft zu haben“, sagt Julie Sweet, Chair und CEO von Accenture. „Aus diesem Grund engagieren sich Cognite und Accenture für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Ökosystempartnern, um Hersteller in die Lage zu versetzen, neue Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen, und zwar schnell und in großem Umfang.“

„Um das Netto-Null-Ziel zu erreichen, müssen Unternehmen datengestützte Erkenntnisse in Maßnahmen umwandeln, damit sie die Auswirkungen abschätzen, den Fortschritt bewerten und die Abläufe umstellen können. Wir bei Microsoft haben uns verpflichtet, in Zusammenarbeit mit Partnern wie Cognite Lösungen zu entwickeln, die es Unternehmen erlauben, auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit voranzukommen“, sagt Judson Althoff, Chief Commercial Officer von Microsoft.

Die Teilnehmer können sich auf Gespräche darüber freuen, wie die Technologie unsere industrielle Zukunft gestaltet, über die Kreislaufwirtschaft, den Aufstieg der Automatisierung und die Zukunft des industriellen Datenmanagements. Zudem werden sie sich eingehend mit den Themen rentable Nachhaltigkeit und Industrial DataOps befassen.

Microsoft und Aker Horizons sind die Konferenzpartner der Ignite Talks. Zu den Goldsponsoren gehören Accenture, Aize, Capgemini, Cognizant, Itera, TietoEVRY, Wood und Yokogawa.

Hervorgehobene Ignite Talks umfassen:

Dienstag, September 21, 2021

Ignite-Eröffnungsansprache: From „Talks” to Action (Vom „Gespräch“ zum Handeln)

Julie Sweet, CEO, Accenture

Mads Nipper, CEO, Ørsted

Judson Althoff, EVP & Chief Commercial Officer, Microsoft

Øyvind Eriksen, Präsident und CEO, Aker ASA

John Markus Lervik, CEO und Mitbegründer, Cognite

The Future of Energy: Technology as an Enabler of Profitable Sustainability (Die Zukunft der Energie: Technologie als Wegbereiter einer profitablen Nachhaltigkeit)

Kristian Røkke, CEO, Aker Horizons

Kristin F. Kragseth, CEO, Petoro

Hilde Tonne, CEO, Statnett

Paula Doyle, SVP Sales und Marketing, Cognite

Building Resilient and More Sustainable Energy Companies of the Future (Aufbau widerstandsfähiger und nachhaltiger Energieunternehmen der Zukunft)

Mario Mehren, CEO, Wintershall Dea

Kristin Færøvik, Managing Director, Lundin Energy Norway

Mittwoch, 22. September 2021

Lifting Profitability, Driving Sustainability: New Strategic Direction Toward 2050 (Steigerung der Rentabilität, Förderung der Nachhaltigkeit: Neue strategische Ausrichtung für das Jahr 2050)

Hilde Merete Aasheim, Präsidentin & CEO, Hydro

Sigve Brekke, Präsident & CEO, Telenor Group

Øyvind Eriksen, Präsident und CEO, Aker ASA

The Future of Energy: How Technology Holds the Key to Transformation (Die Zukunft der Energie: Wie Technologie der Schlüssel zum Wandel ist)

Surya Panditi, Präsident & CEO, Enel X North America

Bill Magness, ehemaliger Präsident & CEO, ERCOT

Carolina Torres, Sr. Director, Energy Industry Transformation, Cognite

The Manufacturing Leap from Proofs of Concept to Digital Operations at Scale (Der Wandel in der Fertigung vom Konzeptnachweis zum skalierbaren digitalen Betrieb)

Patrik Sjöstedt, EMEA Regional Business Leader, Manufacturing, Enterprise Commercial, Microsoft

Hunter Beck, Director für den Bereich Customer Success, Cognite

Donnerstag, 23. September 2021

The Tech Dimension of the Global Energy Transition (Die technische Dimension des globalen Energiewandels)

Ahmed Hashmi, SVP des Bereichs Digital, Production and Business Services, bp

Francois Laborie, Präsident, North America, Cognite

How Utility Companies Can Build the Right Data Foundation for Analytics and Operations (Wie Versorgungsunternehmen die richtige Datengrundlage für Analysen und Betriebsabläufe schaffen können)

Susan Maley, Monitoring & Advanced Analytics, Electric Power Research Institute (ERPI)

Michael Rossol, Data/Software Engineer, National Renewable Energy Laboratory

Thomas Trøtscher, Chief Data Officer, Statnett

The Future of Industrial Data Management (Die Zukunft des industriellen Datenmanagements)

Alvin Shaffer, Leiter des Bereichs Industry 4.0 for Renewables, Equinor US

Susan Peterson Sturm, IoT Board Advisor, Independent

Ben Blanchette, Program Director, Digital Manufacturing, Owens Corning

Über Cognite

Cognite ist ein internationales industrielles SaaS-Unternehmen, das mit einer eindeutigen Vision gegründet wurde: Industrieunternehmen schnell mit kontextualisierten, vertrauenswürdigen und zugänglichen Daten zu versorgen, um die umfassende digitale Transformation von anlagenintensiven Branchen weltweit voranzutreiben. Unsere zentrale „Industrial DataOps“-Plattform, Cognite Data Fusion™, erlaubt es Nutzern von Industriedaten und -domänen, schnell und sicher zusammenzuarbeiten, um industrielle KI-Lösungen und -Anwendungen zu entwickeln, zu operationalisieren und zu skalieren, um sowohl Rentabilität als auch Nachhaltigkeit zu liefern. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf Twitter @CogniteData oder bei LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cognitedata

