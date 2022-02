Globale Produktionskapazität deutlich gesteigert: OQ Chemicals nimmt erweiterte Produktionsanlage für TCD Alkohol DM in Betrieb

Das weltweit tätige Chemieunternehmen OQ Chemicals hat seine angekündigte Kapazitätserweiterung für TCD Alkohol DM (Tricyclodecandimethanol) am Standort Oberhausen umgesetzt und die Anlage erfolgreich in Betrieb genommen. Damit baut das Unternehmen seine weltweite Produktionskapazität für TCD Alkohol DM signifikant aus. Das neue Volumen wird sukzessive im globalen Markt verfügbar sein und OQ Chemicals hat bereits damit begonnen, Kunden und Distributoren mit Produkt aus der erweiterten Anlage zu beliefern.

„Mit der erweiterten Anlage erhöhen wir Produktverfügbarkeit und Liefersicherheit für unsere Kunden beträchtlich. Unsere zusätzlichen Kapazitäten werden das erwartete Wachstum des weltweiten Marktes für TCD Alkohol DM auf Jahre hinaus abdecken. Für den Umbau der Prozesseinheiten und den Ausbau von Lagerkapazitäten haben wir im vierten Quartal 2021 den geplanten Wartungsstillstand genutzt“, sagte Patricia Morkramer, Global Marketing Director Amines & Higher Aldehydes / Specialty Derivatives bei OQ Chemicals.

„Mit dieser Investition unterstützen wir das Wachstum unserer Kunden und stärken unsere Marktposition weltweit. Besonders stolz bin ich dabei auf unsere Teams aus Produktion und Technik sowie die zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachbereichen“, kommentierte David Faust, Executive Vice President Marketing Performance Chemicals bei OQ Chemicals.

„Dank der exzellenten Zusammenarbeit im Projekt – auch mit unseren Vertragspartnern – konnten wir diese technisch und chemisch hochkomplexe Anlage zeitgerecht und unfallfrei fertigstellen. Gerade auch angesichts der Herausforderungen durch die anhaltende Corona-Pandemie war das eine ganz besondere Leistung. Die Kapazitätserweiterung stellt einen weiteren, wichtigen Meilenstein unserer Wachstumsstrategie dar“, fügte der CEO von OQ Chemicals, Dr. Oliver Borgmeier, hinzu.

Bei Außenbeschichtungen ermöglicht TCD Alkohol DM in seiner Funktion als Co-Polymer bei geringer Wasseraufnahme Härte, Kratzfestigkeit und gute Haftung auf Stahl, Aluminium und Glas. Für Klebstoffe und Beschichtungen in elektronischen Anwendungen und Materialien für den 3D-Druck führt es zu hoher Beständigkeit gegen Temperaturen, Alterung und Witterung sowie mechanischer Stabilität und geringer Wasserdampfdurchlässigkeit. In optischen Materialien sorgt TCD Alkohol DM für UV-Durchlässigkeit, Vergilbungsresistenz und hohe Abbé-Zahlen.

Über OQ Chemicals

OQ Chemicals (vormals Oxea) ist ein weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. OQ Chemicals beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter und ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen mit Ursprung im Oman. OQ Chemicals verkauft seine Chemikalien in über 60 Ländern weltweit. Weitere Informationen sind unter chemicals.oq.com verfügbar.

