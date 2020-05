Globale Zusammenarbeit von Shippeo und 4flow erhöht Supply-Chain-Transparenz

Umwandlung von Echtzeit-Tracking- Informationen in konkrete Kundenlösungen

4flow, führender Anbieter von Logistikberatung, Logistiksoftware und 4PL-Dienstleistungen, und Shippeo, führender Anbieter von Echtzeit-Transporttransparenz, sind eine Partnerschaft eingegangen. Gemeinsam wollen sie die Transparenz von Supply Chains erhöhen und so die Effizienz für Verlader, Spediteure und Endkunden steigern.

Das 2014 gegründete Unternehmen Shippeo trackt derzeit mehr als fünf Millionen Lkw-Ladungen pro Jahr und stellt Verbindungen zu mehr als 140.000 Spediteuren in 62 Ländern her. Mit Hilfe seines Machine-Learning-Algorithmus ermöglicht Shippeo sofortigen Zugriff auf Echtzeit-Tracking und voraussichtliche Ankunftszeiten (Estimated Time of Arrival, ETA).

Durch die globale Partnerschaft mit Shippeo hat 4flow die erforderliche Datenebene geschaffen, um das ganze Potenzial von Echtzeit-Tracking freizusetzen und so sein integriertes Transportmanagementsystem (iTMS) verbessert. Präzise Ankunftszeitberechnungen ermöglichen 4flow, seine Kunden optimal zu unterstützen und Auswirkungen auf Prozesse oder Produktion schnell zu bewerten. Dies führt zu einem deutlich effizienteren Exception Management.

„Unsere Teams überwachen Netzwerke kontinuierlich und lösen Probleme, die in der Supply Chain auftreten. Durch die Integration der von Shippeo bereitgestellten Echtzeit-Tracking-Informationen in unser iTMS können wir Abweichungen viel früher erkennen und dadurch zusätzliche Kosten reduzieren”, so Julian Schulcz, COO von 4flow. Die Execution-Teams von 4flow sind nun in der Lage, einzelneTeile bis zum Lastwagen zu verfolgen. Kommt es zu Verzögerungen im Verkehr, wird das auf einer virtuellen Karte angezeigt.

„Wir sind sehr stolz darauf, 4flow durch diese globale Partnerschaft in der Shippeo-Community willkommen zu heißen. Echtzeitdaten und optimierte ETA-Berechnungen in Kombination mit 4flows tiefem Verständnis der Supply Chain-Optimierung werden dazu beitragen, widerstandsfähigere und effizientere Supply Chains für unsere gemeinsamen Kunden aufzubauen. Wir wissen, dass dies für Führungskräfte der Logistikbranche ein zentrales Anliegen ist, um auch nach der aktuellen Covid-19-Krise in der bestmöglichen Position zu sein”, sagt Lucien Besse, Mitbegründer und COO von Shippeo.

www.shippeo.com/press-releases/globale-zusammenarbeit-von-shippeo-und-4flow-erhoht-supply-chain-transparenz

4flow: Mai-Britt Subei, m.subei@4flow.de



Shippeo: Sebastian Weinstock, shippeo@schwartzpr.de