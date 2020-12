Globaler Bubble-Tea-Anbieter investiert verstärkt in die Expansion in Europa

Gong cha ist auf der Suche nach Franchisenehmern in Europa

Gong cha, einer der weltweit bekanntesten taiwanesischen Teeanbieter, gab heute bekannt, dass das Unternehmen aktiv auf der Suche nach weiteren Franchisenehmern in ganz Europa ist. Das Unternehmen ist offensiv bestrebt, seine Präsenz im Rahmen einer globalen Expansion auf breiter Basis weiter auszubauen.

Bubble Tea von Gong cha ist seit den 1980er Jahren in ganz Asien als gängiges Konsumgut bekannt und hat eine treue Anhängerschaft. Auch für eingeweihte Verbraucher in aller Welt ist das Produkt ein täglicher Genuss. Laut Allied Market Research hat der europäische Markt für Bubble Tea ein Umsatzvolumen von über 300 Millionen US-Dollar und wächst jährlich um 9 Prozent.

Dank relativ geringer Investitionen für die Eröffnung neuer Filialen und dank eines attraktiven Geschäftsmodells können die Franchisenehmer von Gong cha Erfolge vorweisen. Das Unternehmen arbeitet überwiegend mit dem To-Go-Mitnahmekonzept und liefert Bubble Tea aus; dieser kann aber auch in der Filiale abgeholt werden. Trotz der globalen Pandemie werden weltweit immer mehr neue Filialen eröffnet, zum Beispiel im englischen Liverpool. Gong cha verfügt momentan über Filialen in 19 Ländern an über 1.300 Standorten. Vor kurzem wurde Gong cha von der führenden international tätigen Private-Equity-Gesellschaft TA Associates übernommen und ist für weiteres Wachstum gut aufgestellt.

Der namhafte Bubble Tea von Gong cha ist ein erstklassiger Milchtee mit zugesetzten Kügelchen aus köstlichem, kaubarem, perlenförmigem Tapioka, der mit Früchten und anderen Toppings aromatisiert und in der Regel mit Eis kalt serviert wird. Zu den Top-Produkten von Gong cha zählen Pearl Milk Tea und Brown Sugar Milk Tea. Zudem bietet das Unternehmen regelmäßig saisonale Produkte wie zum Beispiel Mango Milk Foam Slush und Crème Brulee an. Gong cha verwendet nur besonders hochwertigen Premium-Tee, der von den besten Teeplantagen aus der berühmten taiwanesischen Region Alesha stammt. Das Unternehmen bietet frisch gebrühten Bubble Tea an, der auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten in 600 Kombinationen angeboten wird. Der Kunde kann so bei jedem Besuch ein neues Bubble-Tea-Erlebnis genießen. Die Verpflichtung des Unternehmens für Qualität stellt die Grundlage seines Versprechens an die Kunden dar und trägt zu Folgegeschäften bei.

Gong cha hat seinen europäischen Wachstumsplan forciert, indem das Unternehmen in allen Bereichen Spitzenkräfte aus der Branche für sein Managementteam gewinnen konnte. Einar Gustafsson ist vor kurzem als CEO für den amerikanischen Doppelkontinent und für Europa zu Gong cha gestoßen, um die Präsenz des Unternehmens in diesen Märkten schnell auszubauen. Zuvor war er Geschäftsführer von Bakkavor Asia, einem Hersteller integrierter Lebensmittel, der sich auf gekühlte Fertiggerichte spezialisiert hat. In seiner Funktion unterstützte Gustafsson Bakkavor beim Aufbau von dessen Marktpräsenz in China.

„Ich freue mich darauf, die Möglichkeiten, die Gong cha bietet, mit interessierten potenziellen Franchisenehmern zu teilen“, so Einar Gustafsson, CEO von Gong cha für den amerikanischen Doppelkontinent und für Europa. „Gong cha ist ein führendes Markenunternehmen in einer schnell wachsenden Kategorie, und wirtschaftlich betrachtet ist das Einheitsmodell sehr attraktiv. Mit einem doch recht unkomplizierten Betriebsmodell und einem im Vorfeld relativ geringen Kapitalbedarf überzeugt eine Franchise-Investition in Gong cha auf ganzer Linie.“

Ein weiterer wichtiger Neuzugang im Team ist James Sollars. Als COO von Gong cha Europa leitet er die Expansion des Unternehmens in der Region. Vor seiner Tätigkeit bei Gong cha war Sollars mehr als 20 Jahre bei Pret A Manger beschäftigt, wo er für den Markteintritt dieses Unternehmens in den USA und in China verantwortlich zeichnete.

„Das Angebot von Gong cha, das 600 auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Bubble-Tea-Getränke umfasst, hat dem Unternehmen eine treue Anhängerschaft unter den Bubble-Tea-Fans eingebracht“, so James Sollars. „Unsere Teegetränke haben sich auf dem Markt zu einem der auf Instagram beliebtesten Getränke entwickelt und sind bei unseren Kunden der Generation Z als echte Sieger hervorgegangen.“

Wenn Sie weitere Informationen über die zur Verfügung stehenden Regionen und darüber erhalten möchten, wie Sie Franchisepartner von Gong cha werden können, wenden Sie sich bitte per E-Mail an james.sollars@gong-cha.com an James Sollars.

Über die Gong cha Group

Gong cha wurde 2006 gegründet und ist weltweit einer der bekanntesten taiwanesischen Teeanbieter. Gong cha bedeutet übersetzt soviel wie ‚Tributtee für den Kaiser‘. Das Unternehmen stellt Tees, Produkte und Dienstleistungen in Premiumqualität bereit, bezieht seine Zutaten von ausgewählten Lieferanten und bietet den Kunden frisch gebrühten Tee an. Das führende Produkt von Gong cha ist der berühmte Bubble Tea nach taiwanesischer Art. Dabei handelt es sich um einen süßen Milchtee, dem Tapioka in Perlenform zugefügt wird. Gong cha bietet auch eine Vielzahl von Saison- und Spezialgetränken auf Teebasis an. Es gibt mehr als 1.300 Gong cha-Filialen in 19 Ländern, darunter in Taiwan, Korea, Japan, auf den Philippinen, in Vietnam, Malaysia, Singapur, Mexiko, Australien, Kanada, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gong-cha.com/en.

Über TA Associates

TA Associates ist eine führende international tätige Private-Equity-Gesellschaft. TA konzentriert sich gezielt auf bestimmte Sektoren in fünf Branchen – Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen –, investiert in profitable, wachsende Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumschancen und hat bereits in mehr als 500 Unternehmen weltweit investiert. TA investiert entweder als Mehrheits- oder Minderheitsinvestor und verfolgt dabei einen langfristigen Ansatz unter Nutzung seiner strategischen Ressourcen, um Managementteams dabei zu helfen, eine anhaltende Wertsteigerung in qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen zu schaffen. TA hat seit seiner Gründung im Jahr 1968 Kapital in Höhe von 33,5 Milliarden US-Dollar eingeworben und tätigt jedes Jahr neue Investitionen in Höhe von über drei Milliarden US-Dollar. Die mehr als 100 Investmentexperten des Unternehmens sind in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong beschäftigt. Weitere Informationen über TA Associates finden Sie unter www.ta.com.

Stephen Fishleigh

BackBay Communications

Tel. +44 203-475-7552

stephen.fishleigh@backbaycommunications.com