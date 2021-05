Glovo übernimmt Balkan-Geschäft von Essenslieferdienst Delivery Hero

Berlin (Reuters) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero trennt sich von seinen Balkan-Aktivitäten.

Der spanische Konkurrent Glovo kaufe das Geschäft in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Montenegro, Rumänien und Serbien sowie Vermögenswerte in Kroatien, teilte der in Berlin ansässige Dax-Konzern am Mittwoch mit. Glovo ist bereits in allen sechs Ländern aktiv und legt rund 170 Millionen Euro für die Operationen auf den Tisch.

Delivery Hero peilt in dem margenarmen Geschäft stets die Marktführerschaft an, was offenbar in der Balkan-Region schwer erreichbar war. Glovo-Chef Oscar Pierre sagte: "Wir freuen uns, unsere Präsenz zu verstärken." Delivery Hero ist aktuell in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika aktiv. In Kürze will das Unternehmen, das neben Restaurantlieferungen verstärkt auch auf die Auslieferung von Lebensmitteln setzt, wieder nach Deutschland zurückkehren und dürfte dafür angesichts der Konkurrenz durch den Lieferando-Eigner Just East Takeaway.com und Uber Eats viel Geld in die Hand nehmen müssen.

Delivery Hero und Glovo haben bereits in der Vergangenheit Geschäfte gemacht. Erst im Oktober 2020 übernahm Delivery Hero die Aktivitäten von Glovo in Lateinamerika. Darüber hinaus ist Delivery Hero an Glovo beteiligt.