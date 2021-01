Golar LNG Partners kündigt Dividende an

Die Golar LNG Partners LP (ISIN: MHY2745C1021, NASDAQ: GMLP) wird eine Quartalsdividende von 0,0202 US-Dollar ausschütten. Die Ausschüttung erfolgt am 12. Februar 2021 (Record date: 5. Februar 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,0808 US-Dollar ausgezahlt. Beim aktuellen Börsenkurs von 3,41 US-Dollar beträgt die Dividendenrendite 2,37 Prozent.

Golar LNG Partners LP ist im Jahr 2007 als Tochtergesellschaft von Golar LNG Limited gegründet worden. Die Gesellschaft firmiert in der Rechtsform einer Limited Partnership (LP). Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 71,11 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 75,82 Mio. US-Dollar), wie am 30. November 2020 berichtet wurde.

Die Aktie der Golar LNG Partners LP mit Sitz in Hamilton, Bermuda, ist an der Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresanfang 2021 mit 32,17 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 237,01 Mio. US-Dollar (Stand: 27. Januar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de