Gold: Doch noch Aufwärtspotenzial?

Rohstoff-und Zertifikate-Experte Michael Blumenroth, Deutsche Bank, erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was aktuell für eine weitere Preissteigerung beim Gold spricht - und was dagegen. Wie Anleger sich dementsprechend positionieren können, erläutert er in dieser Ausgabe von "Zertifikate Aktuell".

