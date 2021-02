Gold – eine wirksame Risikobremse?

Wer das Edelmetall seinem Aktienportfolio beimischt, denkt häufig zuerst an Werterhalt. Es kann aber auch für mehr Ruhe im Depot sorgen.





„Money is gold, nothing else“ - diese Ansicht vertrat der Bankier und Unternehmer John Pierpont (kurz: J. P.) Morgan in einer Anhörung vor dem US-Kongress im Jahr 1912. Es war vielleicht die römische Solidus-Goldmünze, die J. P. Morgans Auffassung geprägt hatte. Sie fungierte für rund ein Jahrtausend als „solide“ Leitwährung für praktisch ganz Europa. Die Werthaltigkeit von Gold war spätestens seit dieser Zeit allgemein anerkannt, ganz anders als auf irgendwelchen Schreibstoffen - wie Banknoten - festgehaltene und mit Ausfallrisiken behaftete Versprechen.





