Gold-Future Long: 31-Prozent-Chance!

Am vergangenen Mittwoch um 20 Uhr Mitteleuropäischer Zeit wurden die Ergebnisse der US-Notenbankberatungen bekannt gegeben. Kurzfristig sieht Notenbank Chef Powell das Risiko einer aufflammenden Inflation als gestiegen. Mittelfristig ist er aber überzeugt, dass die Inflation wieder sinken wird. Steigende Inflation bei niedrigem Nominalzins führt zu einem Anstieg des negativen Realzinses, was wiederum ein Investment in Gold sinnvoller erscheinen lässt. Nachdem die US-Notenbank mittelfristig den Referenzzins nicht erhöhen will, können die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass ihr Goldinvestment wie so oft in der Vergangenheit einen guten Schutz vor Inflation darstellt. Vorsicht beim Goldinvestment ist jedoch geboten, wenn die Nominalzinsen zu steigen beginnen. Solange dies nicht geschieht, ist eine Long-Position sinnvoll.

Zum Chart

Seit dem partiellen Hoch der Feinunze Gold am 7. August 2020 in Höhe von 2075,19 US-Dollar ist der Kursverlauf in eine Konsolidierung eingetreten, die im März 2021 einen Doppelboden ausbildete. Diese Formation war gleichzeitig das Signal für einen Kursanstieg bis zum Widerstand bei 1908,56 US-Dollar. Sorgen über ein eventuelles Anziehen der Zinsen in den USA führten zu einem starken Abverkauf Mitte Juni 2021. In der zweiten Junihälfte trat eine Stabilisierung des Kursverlaufes ein, auf deren Basis Anfang Juli eine Erholung einsetzte. Am gestrigen Handelstag folgte wahrscheinlich aufgrund der Veröffentlichung der US-Notenbank ein überdurchschnittlicher Anstieg um 1,16 Prozent. Bleiben die erwähnten Einflussfaktoren aufrecht, so ist ein weiterer Preisanstieg der Feinunze das wahrscheinlichste Szenario. Der Anstieg sollte bis zum Widerstand bei 1908,56 US-Dollar erfolgen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1908,56 // 1964,31 US-Dollar Unterstützungen: 1749,53 // 1681,88 US-Dollar

Fazit

Der Mini Future Long (WKN VF60BN) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 5,7 von einem steigenden Kurs des Gold Kurs zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 367,14 US-Dollar (20 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 1749,53 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 25,57 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 1950,00 US-Dollar liegen (42,43 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF60BN Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 32,31 - 32,33 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 1445,56 US-Dollar Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1463,12 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1830,55 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 42,43 Euro Hebel: 5,7 Kurschance: + 31 Prozent Quelle: Vontobel

