Gold: Geht dem Edelmetall die Luft aus? Noch lange nicht, laut Analysten der UBS

Die bisherige Jahresperformance ist mit einem Zuwachs von über 30 Prozent zwar beeindruckend, dennoch hat das Edelmetall Gold in den letzten Tagen und Wochen scheinbar sein Momentum eingebüßt. Und das obwohl die Unsicherheiten an den Märkten kontinuierlich weiter steigen und einen optimalen Nährboden für das Interesse an einem sicheren Hafen schaffen.

Von seinem Allzeithoch über 2000 Dollar ist Gold derzeit mit einer Notierung von nur noch knapp über 1900 Dollar wieder weit entfernt. Auch der jüngste herbe Rückgang, der gestern zum Wochenstart die Märkte durchgeschüttelt hat, hat die Anleger nicht zum kaufen animiert.

„Preise sollten länger als erwartet höher bleiben“

Auf lange Sicht sollten sich Goldinvestoren jedoch weiterhin keine Sorgen machen, so ist jedenfalls das derzeitige Statement von Analysten der schweizer Großbank UBS. „Wir sind sehr optimistisch in Bezug auf Gold. Wir glauben, dass die Preise steigen werden, und was interessant ist, wir glauben, dass sie länger als erwartet höher bleiben werden “, sagte Yeoh Choo Guan, Leiter der Asean-Weltmärkte der Bank, am Freitag gegenüber dem Nachrichtendienst CNBC.

Die Gründe bleiben dabei laut dem Analysten die gleichen wie bisher: Negative Realzinsen, Druck auf die Weltwirtschaft und Unsicherheiten durch die Pandemie, die anstehende US-Wahl und den Konflikt der beiden Großmächte China und USA.

Die jüngste (Nicht)Reaktion von Gold nach dem Rücksetzer am Aktienmarkt bewertet der Analyst sogar positiv. Dass Gold nicht wie im März mit nach unten gezogen wurde, sondern stabil geblieben ist, zeige, dass die Kaufunterstützung weiter vorhanden sei.

