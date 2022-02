Gold glänzt wieder - Zertifikate Aktuell vom 17.02.2022

Replaced by the video

Der Goldpreis hat am Donnerstagvormittag ein 7-Monats-Hoch erreicht. Das Edelmetall notierte nur knapp unter der Marke von 1.900 US-Dollar. Was Gold aktuell antreibt und wie Anleger davon profitieren können, erklärt Christian Köker von der HSBC.Er fasst zusammen, wie sich steigende Zinsen und eine Verschärfung der Ukraine-Krise auf den Goldpreis auswirken. Außerdem erklärt Köker, wie es für Gold aus charttechnischer Sicht weitergeht. Als Anlageidee stellt er einen Open End Turbo-Optionsschein auf Gold vor. Welche Chancen und Risiken Anleger mit dem Zertifikat haben und was es zu beachten gilt, erfahren Sie im Interview.►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6052KVBDO►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6054KVBDu #gold #openendturbos #trading