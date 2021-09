Gold im Abwärtstrend – Was nun?

Rund 100 US-Dollar hat der Goldpreis in den zurückliegenden drei Wochen verloren und nimmt aktuell Kurs auf die Unterstützung bei 1.720 US-Dollar. Die Goldpreis wird derzeit maßgeblich von den Entwicklungen am Anleihemarkt geprägt. Fallen die Renditen langfristiger Staatspapiere, steigt der Goldpreis – abzulesen an der Erholung Anfang des Monats. Die weiterhin hohen Inflationsraten sowie die Ankündigung einer Zinswende, seitens der US-Notenbank nach ihrer jüngsten Sitzung, ließ die Renditen zuletzt jedoch steigen und brachte den Goldpreis damit unter Druck.

Charttechnische Szenarien:

Im Video erfahren sie mehr zu den charttechnischen Szenarien.

