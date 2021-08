Gold: Kann der Goldkurs wieder aufpoliert werden? - Zertifikate Aktuell vom 12.08.2021

Replaced by the video

Der Goldkurs hat nach den US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag deutlich abgegeben. Wie die Inflationsdaten aus den USA den Kurs beeinflussen und wie Anleger von den aktuellen Entwicklungen beim Gold profitieren können, verrät Matthias Hüppe.Er geht genau auf die Meldungen ein, die den Goldkurs aktuell beeinflussen. Außerdem spricht Hüppe wichtige charttechnische Marken beim Goldkurs an. Daraus leitet er ab, wie Anleger sich in der aktuellen Marktlage positionieren können. Im Fokus: die Chancen und Risiken für Anleger.