Gold - Neue Ziele mit neuer FED-Strategie, Christoph Eibl?

Offensichtlich sah sich die FED gezwungen, in der Krise neue Maßnahmen zu ergreifen. Die Inflation soll also nicht mehr in Stein gemeißelt sein - nach jahrelangen Versuchen. Bleiben die Zinsen auf lange Jahre niedrig? Wie reagieren Sie mit ihrem Gold- und Metallaktienfonds, Christoph Eibl von Tiberius Asset Management?

Zugehörige Wertpapiere: XC0009655157