Gold Resource zahlt seit dem Jahr 2010 eine Dividende

Die Gold Resource Corporation (ISIN: US38068T1051, NYSE: GORO) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,01 US-Dollar je Aktie. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 30. Juni 2021 (Record date: 15. Juni 2021). Bisher hat das Unternehmen die Dividende monatlich ausgeschüttet.

Seit dem Jahr 2010 zahlt Gold Resource eine Dividende an die Aktionäre. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,04 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 2,7 US-Dollar (Stand: 29. April 2021) 1,48 Prozent.

Gold Resource ist ein Goldproduzent mit Liegenschaften in Mexiko. Das Unternehmen startete am 1. Juli 2010 mit der Produktion von Gold in seinem El Aguila Projekt im Süden des mexikanischen Bundesstaats Oaxaca. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 27,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 22,15 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 2,5 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 3,12 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 28. April berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 7,22 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 207,69 Mio. US-Dollar (Stand: 29. April 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de