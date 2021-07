Goldexperte Bußler: "Alles andere als ein Zuckerschlecken"

Doch blickt man auf die Minenaktien, dann zeigt sich ein anderes Bild. Die standen teils deutlich unter Druck. Der Druck nahm gestern noch einmal zu. Obwohl Gold nur marginal nachgegeben hat, büßten die Minenindices um die drei Prozent ein. Das hat auch mit der Schwäche von Silber zu tun.

"Das ist alles andere als ein Zuckerschlecken, was sich aktuell im Minensektor abspielt", sagt Markus Bußler. Aktien würden teilweise abgestraft, obwohl sie an und für sich gute Ergebnisse liefern. Das Ganze mute deshalb so seltsam an, weil die Minen reichlich Cash produzieren. "Die ersten Vorab-Zahlen zeigen, dass der durchschnittliche Verkaufspreis je Unze für das zweite Quartal erneut über 1.800 Dollar gelegen hat. Damit verbessert sich die finanzielle Situation praktisch aller Produzenten", sagt Bußler. Allerdings spiegle sich das im Kurs aktuell nicht wider.

Die ganze Situation rund um Gold und Minen erinnere sehr stark an den Jahreswechsel 2015/16. Auch damals hat Gold das Tief im Dezember gemacht, doch bei den Minen zog sich die Schwächephase noch bis in den Januar hinein. Auch damals war das nur schwer verständlich. Anschließend setzten Minen und Gold gemeinsam zu einem Aufwärtstrend an. Die Outperformance der Minen folgte dann aber erst ab dem Frühjahr.

Im Rahmen der Einzelaktien geht es unter anderem um die Zahlen, die Endeavour Silver gestern vorab geliefert hat. Der Konzern ist weiterhin auf Kurs, die eigene Prognose für das Gesamtjahr zu übertreffen. Gute Meldungen gibt es auch von Kirkland Lake Gold. Der Konzern meldet starke Bohrergebnisse von Detour Lake Mine. Die Aktie notierte gestern sogar kurzzeitig im Plus, musste sich dann aber dem Druck des Gesamtmarktes beugen. Die komplette Sendung können Sie gleich hier ansehen.

Zugehörige Wertpapiere: XC0009655157, XC0009653103, CA29258Y1034, CA49741E1007, CA0679011084