Goldexperte Bußler: Das Beste kommt erst noch

"Insgesamt sehen wir eine Rallye von mehr als 200 Dollar seit dem Tief Ende März", sagt Markus Bußler. Der Doppelboden, der anfangs noch fragil wirkte, hat sich als tragfähig herausgestellt.

Kurzfristig scheint zwar eine Konsolidierung Not zu tun, doch mittelfristig sind mit dem Anstieg die Ampeln auf Grün gesprungen. "Aus fundamentaler Sicht hatten wir schon länger eine bullishes Umfeld für den Goldpreis, nun hat die Charttechnik nachgezogen", sagt Markus Bußler. Mit Blick auf die Minenaktien allerdings ergebe sich ein etwas anderes Bild. Während einige in den vergangenen Wochen die Rallye bei Gold mitgegangen sind und wie beispielsweise die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont ein neues Hoch erreicht haben, hinken andere der Bewegung noch hinterher. Besonders auffällig ist dies bei den Explorationsunternehmen. "Wir sehen nicht wie beispielsweise 2016, dass jede Aktie losrennt, nur weil sie Gold im Namen trägt", sagt Markus Bußler. Allerdings sei es sehr wohl so, dass gute Bohrergebnisse mittlerweile wieder honoriert werden, während sie vor einigen Wochen noch als Liquiditäts-Event gesehen wurden.

Dass aktuell noch nicht alle Aktien laufen, habe aber auch eine positive Seite: Es scheint so, als ob diese 200-Dollar-Rallye am Gros der Anleger vorbeigegangen ist. "Von Euphorie ist nichts zu spüren." Und das wiederum deute darauf hin, dass der Goldpreis noch viel Luft nach oben hat. "Das Beste kommt noch". Mit anderen Worten, es könnte im laufenden Jahr während der EM zu einer EM-Rallye kommen. Im Rahmen der Einzelaktien geht es in dieser Ausgabe unter anderem um die Papiere von Barrick Gold, Endeavour Mining und Hecla Mining. Aber auch ein Blick auf ein paar kleinere Werte könnte sich lohnen.

