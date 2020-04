Goldexperte Bußler: Gold 3.000 Dollar? Warum denn nicht?

Die Analysten der US-Bank haben ein Kursziel von 3.000 Dollar für Gold ausgegeben. Und dieses Kursziel soll bereits in 18 Monaten erreicht werden. Marco Uome diskutiert mit Markus Bußler darüber, ob dieses Kursziel tatsächlich realistisch ist oder ob die Bank of America einfach nur Aufmerksamkeit mit der Studie erhaschen wollte.

„Die Bank of America war schon in der Vergangenheit sehr bullish für den Goldpreis und hatte bereits vor Corona ein Kursziel von 2.000 Dollar für Gold ausgegeben“, sagt Markus Bußler. Die Maßnahmen der Notenbanken rund um den Globus hätten dazu geführt, dass die Analysten noch mutiger geworden sind. Ob dieses Kursziel realistisch sei? Angesichts der immensen Mengen an frischem Geld, das in den Markt gepumpt wird, der niedrigen Zinsen nahe 0 und der damit einhergehenden Enteignung der Sparer dürfte Gold wieder in den Mittelpunkt rücken. „3.000 Dollar Gold ist natürlich möglich – ob dies allerdings schon in 18 Monaten erreicht werden kann, steht auf einem anderen Blatt Papier.“ Allerdings gehe es auch nicht darum, dass ein bestimmtes Kursziel zu einem bestimmten Zeitpunkt x erreicht werde. Es gehe vielmehr darum, dass der Trend stimme. „Kaum jemand wird sauer sein, wenn Gold in 18 Monaten bei 2.500 Dollar steht“, sagt Markus Bußler.

Im Rahmen der Einzelaktien geht es dieses Mal unter anderem um Barrick Gold, B2Gold und Coeur Mining. Während die ersten beiden Aktien mit einem extrem starken Chart glänzen, der etwas nach Rücksetzer „riecht“, enttäuscht Coeur bislang auf ganzer Linie. „Im ersten Quartal erneut einen Verlust einzufahren, ist sicherlich keine Glanzleistung“, sagt Markus Bußler. Die Frage sei, ob man aktuell mit Gewalt auf einen möglichen Turnaround setzen müsse, wenn doch andere Gold- und Silberaktien deutlich besser liefen. Die gesamte Sendung können Sie gleich hier ansehen.

