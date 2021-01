Goldexperte Bußler: Schon wieder Katerstimmung bei Gold?

Doch seitdem ist Konsolidierung angesagt, die sich zur Stunde noch verschärft. Blickt man allerdings auf die Minenindices, dann haben diese die Konsolidierung bislang kaum mitgemacht. "Wir stehen kurz vor der Berichtssaison - und die sollte erneut sehr gut ausfallen", sagt Markus Bußler.

Auffallend: Auch die Aktien großer Minen konnten zuletzt eine gewisse relative Stärke zum Goldpreis aufbauen. So ist beispielsweise die Aktie von Barrick Gold weiter gestiegen, obwohl der Goldpreis in den vergangenen Tagen gefallen ist. "Wenn man sich die letzten Monate ansieht, dann fällt auf, dass vor allem die Aktien sich schwach entwickelt haben, die in ETFs und Fonds hoch gewichtet sind", sagt Markus Bußler. Das spreche dafür, dass der Verkaufsdruck vor allem von Seiten der Fonds und ETFs gekommen ist. Spannend ist die Bewegung bei den Silberaktien. Einige haben fast schon klammheimlich neue Hochs erklommen. Das spreche übergeordnet dafür, dass der Bullenmarkt intakt sei.

Die Meldungslage ist kurz nach dem Jahreswechsel erwartungsgemäß ruhig. Ausnahme: Agnico Egale gab eine Übernahmeofferte für TMAC Resources ab. Eigentlich wollte der chinesische Konzern Shandong den kanadischen Konzern übernehmen. Doch das wurde von Regierungsseite verboten. Kurz darauf will sich nun Agnico TMAC und damit Hope Bay sichern. Ein Projekt, das in der Vergangenheit häufiger Probleme bereitet hat. Allerdings hat Agnico Erfahrung mit Minen in der kanadischen Arktis. In den kommenden Tagen dürfte dann der Newsflow in der Branche wieder zunehmen. Die meisten Produzenten dürften noch im Januar ihre Vorab-Produktionszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 melden.

Zugehörige Wertpapiere: XC0009655157, XC0009653103, CA0679011084, US6516391066, CA0084741085, CA6979001089, CA3499151080